  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۶

دقایقی پیش اعلام شد؛

بیانیه فرمانده گردانهای قسام/ مقاومت رژیم صهیونیستی را متحیر کرد

بیانیه فرمانده گردانهای قسام/ مقاومت رژیم صهیونیستی را متحیر کرد

یکی از فرماندهان ارشد گردانهای قسام شاخه نظامی حماس در بیانیه ای آخرین مواضع گروههای مقاومت فلسطینی درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، "محمد ضیف"  فرمانده ارشد گردانهای قسام در بیانیه ای که به صورت صوتی قرائت شد، اعلام کرد: من از اقدامات گروههای مقاومت فلسطین که دشمن را متحیر کرد بسیار قدردانی می کنم.

وی در ادامه افزود: حمله زمینی راه اصلی آزادی اسیران فلسطینی خواهد بود.

فرمانده ارشد گردانهای قسام در با اشاره به رعب و وحشت رژیم صهیونیستی از حملات موشکی مقاومت، ادامه افزود: این حملات موشکی پس از رزمایشها و تلاشهای چند ساله گروههای مقاومت فلسطین محقق شد. 

این فرمانده نظامی تاکید کرد: ما برای مرحله آزادی فلسطین آماده می شویم و باید صبر داشته باشیم.

وی افزود: باید تمام نیروی خود را برای هدف بزرگ خود که آزادسازی قدس شریف است آماده شویم.

این بیانیه دقایقی پیش به صورت زنده از شبکه الجزیره پخش شد.

کد مطلب 1748766

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