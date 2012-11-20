حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات ثبت نام، تاریخ برگزاری و ضرائب آزمون دکتری سال 92 را اعلام کرد.

اعلام زمان ثبت نام و انتشار دفترچه آزمون دکتری 92

وی در این باره گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز سال 92 برای پذیرش دانشجو در 9 گروه آموزشی از روز سه شنبه 7 آذرماه از طریق شبکه اینترنت آغاز می شود و در روز یکشنبه 12 آذرماه پایان می پذیرد.

به گفته توکلی پذیرش دانشجو در هریک از رشته های امتحانی گروه آموزشی علوم پزشکی منحصراً برای دانشگاه تربیت مدرس صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص شرایط، ضوابط و نحوه ثبت نام از داوطلبان در روز دوشنبه 6 آذرماه در نشریه پیک منتشر و همزمان روی سایت سازمان قرار داده می شود، ادامه داد: دفترچه راهنمای شرکت در آزمون برابر برنامه زمانی پیش بینی شده قبل از ثبت نام روی سایت سازمان قرار داده می شود و هر داوطلب ضرورت دارد در زمان مشخص شده بر اساس دستورالعمل درج شده در اطلاعیه ثبت نام پس از پرداخت مبلغ 31 هزار و 500 تومان به عنوان وجه ثبت نام از طریق شبکه اینترنت سازمان سنجش یا روشهایی که در اطلاعیه اعلام شده همچنین دریافت دفترچه راهنمای شرکت در آزمون برابر ضوابط اعلام شده در اطلاعیه و دفترچه راهنما اول نسبت به تکمیل فرم پیش نویس تقاضانامه اقدام و بعد از اطمینان از صحت اطلاعات تکمیل شده در مهلت مقرر به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مذکور در فرم الکترونیکی تقاضانامه ثبت نام اقدام کنند.



ضرایب مواد درسی در آزمون دکتری

مشاور عالی سازمان سنجش در ادامه به مواد آزمون دکتری اشاره کرد و گفت: در این آزمون علاوه بر مواد آزمون عمومی شامل زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی مجموعه ای از دروس تخصصی از دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد لحاظ شده است.

وی ادامه داد: ضرایب دروس در هر یک از کد رشته های امتحانی شامل زبان انگلیسی با ضریب 2، استعداد تحصیلی با ضریب یک و مجموعه دروس تخصصی به عنوان یک ماده امتحانی با ضریب 4 تعیین شده است. همچنین ضرایب هر یک از دروس اختصاصی گروه آموزشی علوم پزشکی در مقابل هر درس در جدول مربوط در دفترچه راهنما مشخص شده است.

سطح سوالات کنکور

توکلی در خصوص سطح سوالات امتحانات اختصاصی گفت: این سطح حسب مورد در حد دانش و تجربیات دانش آموختگان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و در هر رشته مطابق فهرست برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی است.

زمان برگزاری آزمون و توزیع کارت

این مقام مسئول در سازمان سنجش با اشاره به زمان برگزاری آزمون دکتری سال 92 اعلام کرد که کارت شرکت در جلسه آزمون داوطلبان و برگ راهنمای آن از 13 اسفند روی سایت سازمان قرار می گیرد تا هر داوطلب بر اساس اطلاعیه این سازمان در فرصت تعیین شده نسبت به پرینت کارت و برگ راهنما اقدام کند.

به گفته توکلی آزمون اختصاصی و عمومی دکتری نیمه متمرکز سال 92 به ترتیب در صبح و بعد از ظهر روز جمعه 18 اسفندماه در حوزه های امتحانی برگزار می شود و نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم خواهد شد که بر اساس برنامه زمانی مربوط در فروردین سال آینده در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

اعلام زمان انتخاب رشته کنکور نیمه متمرکز دکتری

مشاور عالی سازمان سنجش ادامه داد: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند ضرورت دارد بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده طی روزهای 20 تا 24 فروردین ماه سال آینده پس از دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته از طریق سایت سازمان سنجش نسبت به انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود اقدام کنند.

وی گفت: با توجه به ظرفیت پذیرش دانشجو در هر یک از کد رشته های تحصیلی دانشگاهها بر اساس نمره کل حاصل از 80 درصد نمره آزمون کتبی و 20 درصد معدلهای تراز شده دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد، اولویت کد رشته محلهای تحصیلی انتخابی و رعایت تمام ضوابط گزینش علمی انجام و فهرست اسامی معرفی شدگان تا چند برابر ظرفیت استخراج و برای شرکت در مصاحبه به موسسات آموزش عالی معرفی خواهند شد.

توکلی ادامه داد: بر اساس برنامه زمانی یپش بینی شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نمره کل حاصل از 80 درصد نمره آزمون و 20 درصد معدلهای تراز شده دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد، نمره مصاحبه و هر یک یعنی آزمون کتبی و مصاحبه با وزن برابر ( به عبارت دیگر میزان تاثیر نمره آزمون کتبی ومصاحبه دکتری در پذیرش داوطلبان یکسان و به میزان 50 درصد است) و سهمیه داوطلبان همچنین نتیجه صلاحیتهای عمومی استخراج و در نیمه دوم شهریورماه اعلام خواهد شد.

کاهش سهمیه مربیان

مشاور عالی سازمان سنجش در خصوص سهمیه مربیان در آزمون دکتری سال 92 اظهار داشت: سهمیه مربیان برای مربیان رسمی و رسمی-آزمایشی که پذیرش برای موسسات تحت استخدام آنان توسط سازمان صورت می گیرد در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 92 بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از 30 درصد به 10 درصد ظرفیت و مازاد بر بر ظرفیت و حداقل یک نفر در هر کد رشته محل ( به جز کدرشته محلهای بورسیه یا رشته های دارای شرایط خاص) کاهش یافته است.