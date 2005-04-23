وي در گفت وگو با خبرنگاركتاب مهر در قم ، با اشاره به مشكلات اعضاي صنف چاپخانه دار، صحاف و ليتوگراف دراستان قم ازدليل سهل انگاري و عدم نظارت اداره ي فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قم در رسيدگي به موارد ياد شده انتقاد كرد .
عربستاني با اشاره به تعدد چايخانه ها در استان قم افزود : به عنوان مثال كسي كه پروانه ي چاپ قرآن از اداره ي ارشاد گرفته است به اتحاديه آمده و در خصوص قيمت چاپ 300 هزار پاكت سيگار وينستون استعلام ميكند!
وي با مقصردانستن اداره ي فرهنگ و ارشاد اسلامي اين استان درصدوربي حساب و كتاب پروانه ي چاپ درقم گفت: اين مسأله باعث وارد آمدن لطمات فراوان به واحدهاي صنفي صاحب چاپخانه شده است. رييس اتحاديه ي صنف چاپخانه دار، صحاف و ليتوگراف اضافه كرد: اداره ي ارشاد قم بدون توجه به چايخانه هاي متعدد در استان، باز هم مجوزچاپخانه صادر ميكند كه اين باعث رقابت كاذب بين اعضاي صنف ميشود.
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به دليل نزديكي قم به تهران و پايين بودن قيمت چاپ در قم ، بسياري از سفارشات چاپ تهران در قم انجام ميشود به نحوي كه هم اكنون واحدهاي صاحب پروانه 2 برابر ظرفيت قم هستند .
عربستاني اضافه كرد: ما حتي حاضر شدهايم تعرفه چاپ 10 درصد كمتر از تعرفه ي تهران باشد اما مجمع امور صنفي آن را نميپذيرد و همين مسأله باعث رقابت كاذب بين اعضاي اتحاديه و پايين آمدن بينش از حد قيمتها شده است.
رييس اتحاديه ي صنف چاپخانه دار، صحاف و ليتوگراف با اشاره به نظر مجمع امور صنفي در خصوص قيمتها افزود: مجمع معتقد است تعرفه بايستي بر اساس ميانگين فاكتورهاي فعلي چاپ تعيين گردد كه اين رقم بسيار پايينتر از آن است كه بتواند هزينههاي چاپخانه را پوشش دهد.
وي همچنين با اشاره به مقام دوم استان قم در چاپ و نشر در كشور گفت: به دليل نزديكي قم به تهران و پايين بودن قيمت چاپ در قم، بسياري از سفارشات چاپ تهران در قم انجام ميشود به نحوي كه هم اكنون واحدهاي صاحب پروانه 2 برابر ظرفيت قم هستند.
وي افزود: اين شرايط باعث شده است بيكاري شديدي در اين صنف به وجود آيد و چاپخانه داران براي اينكه بتوانند هزينه ها را جبران كنند قيمتها را پايين بياورند و سفارشات بيشتري بپذيرند. در همين حال تعدادي ازچاپخانه داران قم با تشكيل جلسه اي اعتراض خود را به وضعيت قيمت خدمات اين صنف اعلام كردند. شركت كنندگان در اين جلسه كه در مسجد ولي عصر(عج) خيابان 30 متري كيوانفر قم گردآمده بودند با انتشار نامهاي خواستار رسيدگي به وضعيت صنف خود شدند.
در قسمتهايي از اين نامه ضمن انتقاد از رييس اتحاديه مجمع امور صنفي به خاطرآنچه عدم پيگيري مشكلات اين صنف خوانده شده ، آمده است: طي ده سال گذشته به علت افزايش بيرويه ي قيمت مواد اوليه و ملزومات چاپ و صحافي، قطعات يدكي، ماشين آلات و هزينه ي تعميرآنها، اجاره ي بهاي مكانهاي فعاليت و حقوق كارگران و كليه هزينه هاي زندگي از جمله اجاره ي همسكن و مواد غذايي ازيك طرف وعدم افزايش نرخ چاپ و صحافي متعادل و متناسب با نرخ تورم، نه تنها شاهد نابساماني هاي جدي در نحوه ي توليد و كاهش چشمگيركيفيت ميباشيم، بلكه فشارهاي اقتصادي بيش ازحد را به اعضاي صنف ومتعاقبا آثارونتايج آن را درجامعه ي كم در آمد و مستضعف كارگري به وضوح مي بينيم.
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