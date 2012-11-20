حسنی رئیس دانشگاه آزاد فیروزکوه شد/ معارفه هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر صدور احکام جدید فرهاد دانشجو رئیس سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر و ابقای رؤسای 21 مرکز دانشگاهی سراسر کشور، نقی شجاع رئیس دانشگاه آزاد فیروزکوه که از سال 1384 به عنوان رئیس دانشگاه آزاد فیروزکوه بود، تغییر کرد.

در همین راستا، دکتر علیرضا حسنی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد فیروزکوه که دارای دکترای علوم قرآنی است به عنوان رئیس جدید این واحد دانشگاهی معرفی شد.

لازم به ذکر است، مراسم تودیع و معارفه رؤسای جدید و قدیم دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه هفته آینده پس از تاسوعا و عاشورا برگزار خواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه دارای 9 هزار 200 دانشجو است که از سال 1364 شروع به فعالیت کرده و در حال حاضر در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو دارد.