برپایی بازارچه خیریه دانشجویی و 750 نمایشگاه کتاب در مدارس گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازارچه که ظهر سه شنبه برپا شد، انواع غذاهای ایرانی از قبیل سالاد، کیک و دسر در معرض فروش گذاشته شد که مورد استقبال پرشور دانشجویان و کارکنان قرار گرفت.

همچنین برگزاری مسابقات تیر اندازی برای پسران و دارت برای دختران از سایر برنامه های این بازارچه برای جلب مشارکت دانشجویان و کارکنان در این عمل خیر خواهانه بود.

برپایی 750 نمایشگاه کتاب در مدارس گلستان



در راستای اجرای طرح کشوری 50 هزار نمایشگاه کتاب در کشور ؛ آموزش و پرورش گلستان نیز 750 نمایشگاه کتاب را در سراسر استان برپا شد.

این نمایشگاه ها در 14 شهرستان استان و در مجتمع های آموزشی آن ها ، تا مورخه 20 آذر91 دایر بوده و دانش آموزان می توانند کتاب های مورد نیاز خود را با تخفیف 20 درصدی از این نمایشگاه ها خریداری کنند.



کتاب های موجود در این نمایشگاه ها با موضوعات متنوعی چون: علمی - آموزشی- فرهنگی- اجتماعی- هنری- سیاسی- مذهبی و دفاع مقدس است و مبلغی بالغ بر 680 میلیون ریال را در برگرفته است.



کسب رتبه برتر در مسابقات اذان بندرگز



دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز موفق به کسب رتبه برتر مسابقات اذان و ابتهال اداره اوقاف شهرستان بندرگز شد.

عبدلله سرگلزایی مسئول ستاد اقامه نماز واحد بندرگز ضمن اعلام این خبر گفت :آقای سینا احمدی لیوانی دانشجوی رشته عمران این واحد دانشگاهی توانست در سی و پنجمین مرحله مسابقات اداره اوقاف و امور خیربه شهرستان که با حضور بیش از 40 شرکت کننده برگزار شد رتبه برتر مسابقات را از آن خود کند و به مسابقات استانی راه پیدا کند .

108 بسته به ایتام سادات گلستانی اهدا شد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان گفت: موسسه عترت فاطمی 108 بسته شامل لوازم التحریر و پوشاک به مبلغ هر کدام 200 هزار ریال به ایتام سادات تحت حمایت کمیته امداد استان اهدا کرد.

ربیع اله وفایی اظهار داشت: این بسته ها شامل لوازم و التحریر و پوشاک به ارزش مجموعاً 22 میلیون ریال است که در چند مرحله برای 108 یتیم سادات کمیته امداد گلستان ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه موسسه عترت فاطمی از سال 1380 حمایت ایتام گلستان را برعهده دارد خاطرنشان کرد: در شش ماه نخست سال جاری این موسسه مبلغ 360 میلیون ریال به ایتام تحت سرپرستی خود کمک کرده و در زمینه مسکن، فرهنگی، جهیزیه و ... نیز خدمات وی‍ژه به ایتام داشته است.



فرهنگ وقف بدرستی تبلیغ شود



معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: توجه به فرهنگ وقف باید در جامعه به درستی تبلیغ شود تا مردم با آگاهی کامل به تعامل با اداره اوقاف بپردازند و در امر تبلیغ به این سازمان یاری رسانند چرا که این ترویج از رسالت‎های خطیر مبلغان است.

حجت الاسلام حسن دارابی از اعزام 50 مبلغ از قم و 30 مبلغ بومی به امامزادگان و مناطق محروم گلستان در دهه اول محرم خبر داد.



وی گفت: مبلغان سازمان اوقاف در روستاهای دوردست با هزینه موقوفات به ترویج ارزش‎های دینی می‎پردازند.

مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم جدی است

فرماندار گرگان در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر افزود: مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم جدی و مستمرمی باشد همچنین جلب مشارکت عمومی در فعالیتهای مربوط به مبارزه با مواد مخدر اقدام موثرتری نسبت به بقیه کارهاست.



حیدر علی احمدی ادامه داد: تشکلهای مردم نهاد در راستای مبارزه با مواد مخدر مورد حمایت قرار می گیرند ، سهم تمام دستگاههای اجرایی و عمومی در مبارزه با مواد مخدر باید در تدوین برنامه های شهرستان لحاظ شود .

وی گفت : آموزش و آگاهی بخشی از خطرات ناشی از اقدام پر خطر در حوزه مواد مخدر باید رویکرد ستاد باشد

گلستان میزبان کنگره علمی و پژوهشی مدیریت ورزشی

مدیرکل ورزش و امور جوانان گلستان گفت: استان میزبان چهارمین کنگره علمی و پژوهشی مدیریت ورزشی خواهد بود که با حضور اندیشمندان ، مدیران ، اساتید و پژوهشگران سراسر کشور در اواخر سالجاری یا اوایل سال 92 در مرکز استان برگزار می شود.



قربانعلی پاشا، ضمن اشاره به اهمیت میزبانی استان گلستان برای این رویداد علمی و پژوهشی در سطح ملی بر برنامه ریزی و پیش بینی تمهیدات لازم جهت اجرای موفق این کنگره تاکید شد.