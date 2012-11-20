به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی در جمع اعضا و مسئولان این تشکل دانش‌آموزی با بیان این مطلب گفت: همزمان با آغاز ماه محرم اتحادیه انجمن های اسلامی برنامه های گسترده ای را در سه سطح مدارس، شهر و استانی از تاریخ 27 آبان ماه تا اول آذر تدارک دیده است.



وی با اشاره به تقویت روحیه آزادگی و عزت دینی در بین مخاطبان دانش آموزان افزود: رویکرد و اهداف برنامه‌های ما با هدف تقویت انس و ارادت طلبی دانش آموزان به خاندان عصمت و طهارت است. همچنین درصدد هستیم فضای معنوی مدارس و حومه شهرها را با مفاهیم مرتبط با قیام کربلا در ماه محرم تقویت کنیم.



به گفته علامتی، توجه به روح حماسه حسینی و شاخص های تربیت حماسی در میان دانش آموزان دبیرستانی از جمله اهداف اتحادیه انجمن های اسلامی است. ضمن آنکه به جایگاه تربیتی و نقش زنان به ویژه حضرت زینب(ع) در قیام حسینی برای مخاطبان دختر توجه ویژه ای شده است.



وی با اشاره به استفاده ویژه از اساتید، مبلغان و مربیان قرارگاههای مختلف ادامه داد: تمرکز روی موضوعاتی همچون بصیرت، جریان شناسی فکری و فرهنگی شامل سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی در نهضت حسینی، توجه به شور و شعور حسینی و مراقبت ویژه در برابر آسیب های رایج در عزاداریها از دیگر اقدامات این اتحادیه در ماه محرم و صفر است.



دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در تشریح برنامه های ویژه مدارس گفت: فضاسازی محیطی، سایه پوش کردن نمازخانه ها، چاپ پوستر، تشکیل گروههای نشریه نویسی با موضوع محرم، تشکیل گروه تعزیه خوانی و نقاله خوانی دانش آموزی برای انتقال مفاهیم عاشورایی، برگزاری نمایشگاههای موضوعی از جمله برنامه های ما در مدارس است.



وی ادامه داد: همچنین درصدد هستیم رادیو محرم را در مدارس کشور همزمان با ماه محرم راه اندازی کرده تا در زنگ های تفریح فرمایشات مقام معظم رهبری، امام خمینی و شهید مطهری با موضوع محرم از این رادیو پخش شود.



به گفته علامتی، برگزاری هیئت‌های دانش آموزی انصار المهدی با حضور سخنرانان و مداحان ویژه و با نظارت دانش آموزان، برگزار جلسات شب شعر با حضور معلمان ، دعوت ازمبلغان توسط مرکز فرهنگی آینده سازان در مدارس، مشارکت در مسابقه وبلاگ نویسی بوی سیب از دیگر برنامه های ما در شهرها و مدارس کشور است.



وی اضافه کرد: قرار است در تاریخ اول آذر ماه که مصادف با ششم محرم است دانش آموزان همه شهرها به صورت دسته جمعی هیات عزاداری برگزار کنند.



علامتی در خاتمه تصریح کرد: همچنین سامانه پاسخگویی به سولات دانش آموزان با عنوان "همراه" در ایام ماه محرم نیز به صورت 24 ساعته با شماره 025171149 آماده پاخگویی به شبهات دانش آموزان است. ضمن آنکه مشاوره های تخصصی و دینی نیز با شماره 3000252355 به دانش آموزان داده خواهد شد.



