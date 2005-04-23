پروژه جديد ناتالي پورتمن شكل مي گيرد

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين هنرپيشه كه واپسين باربا فيلم " نزديك تر" درعرصه رقابتها حضورداشت درحال حاضردرحال بررسي شرايط همكاري با " زاچ هلم " ، كارگردان اين اثراست.

" بازارشگفتي آفرين آقاي ماگوريوم " داستان يك مغازه اسباب بازي فروشي اسرارآميزاست با اين وجود كارگردان وتهيه كننده اين اثرهيچ تمايلي به شرح رويدادها وجزييات فيلمنامه ندارند .

" پورتمن " كه درحال حاضرفيلم " جنگهاي ستاره اي : انتقام سيث " را درنوبت اكران دارد ، دراين فيلم نقش كاراكترمحوري را بازي مي كند.

" ريچارد گلادستين "، تهيه كننده اين اثربا ابرازاميدواري به همكاري با " پورتمن " گفت :" اوبراي بازي دراين فيلم ايده آل است ومن اميدوارم كه ما بتوانيم نظرمساعدش را براي همكاري دراين پروژه جلب كنيم."

