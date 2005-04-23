پروژه جديد ناتالي پورتمن شكل مي گيرد

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين هنرپيشه كه واپسين باربا فيلم " نزديك تر" درعرصه رقابتها حضورداشت درحال حاضردرحال بررسي شرايط همكاري با " زاچ هلم " ، كارگردان اين اثراست.
" بازارشگفتي آفرين آقاي ماگوريوم " داستان يك مغازه اسباب بازي فروشي اسرارآميزاست با اين وجود كارگردان وتهيه كننده اين اثرهيچ تمايلي به شرح رويدادها وجزييات فيلمنامه ندارند .
" پورتمن " كه درحال حاضرفيلم " جنگهاي ستاره اي : انتقام سيث " را درنوبت اكران دارد ، دراين فيلم نقش كاراكترمحوري را بازي مي كند.
" ريچارد گلادستين "، تهيه كننده اين اثربا ابرازاميدواري به همكاري با " پورتمن " گفت :" اوبراي بازي دراين فيلم ايده آل است ومن اميدوارم كه ما بتوانيم نظرمساعدش را براي همكاري دراين پروژه جلب كنيم."
"ناتالي پورتمن" مذاكرات را براي بازي درفيلم "بازار شگفتي آفرين آقاي ماگوريوم " آغاز كرد.
به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين هنرپيشه كه واپسين باربا فيلم " نزديك تر" درعرصه رقابتها حضورداشت درحال حاضردرحال بررسي شرايط همكاري با " زاچ هلم " ، كارگردان اين اثراست.
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