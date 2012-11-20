نمایشگاه یادمان های شهری مشهد الرضا (ع) تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌این نمایشگاه 70 اثر برگزیده جشنواره یادمان های شهری مشهد را در معرض دید عموم قرار داده است و در مدت زمان برپایی خود، میزبان بازدید کنندگان و علاقه مندان زیادی بود.

در همین راستا و با توجه به حجم بالای مسئولین بازدید کننده و همچنین اساتید و دانشجویان رشته های هنری و‌ کارشناسان هنری مدت زمان گشایش نمایشگاه که تا پایان آبان ماه اعلام شده بود ،‌10 روز دیگر تمدید شد تا زمان کافی برای بازدید از آثار هنری وجود داشته باشد.

این جشنواره امسال دومین سال برپایی خود را تجربه می کند و‌ در مجموع 196 هنرمند 480 طرح پیشنهادی را به دبیرخانه های جشنواره ارائه کرده بودند که از این تعداد 65 هنرمند با 70 اثر به نمایشگاه راه پیدا کردند.

شورای انتخاب آثار و داوری این جشنواره را سعید شهلاپور، دکتر عباس اکبری، رضا قره باغی، کامبیز صبری و مجتبی موسوی تشکیل می دهند و در پایان نمایشگاه نیز آثار برتر جشنواره یادمان های شهری مشهد معرفی خواهند شد و مراحل لازم جهت انجام سفارش کار به هنرمندان منتخب صورت خواهد گرفت.

نمایشگاه یادمان های شهری مشهد الرضا همه روزه از ساعت 9 صبح تا یک بعد از ظهر و از ساعت 17 تا 20 شب در محل چارسوق هنر مشهد واقع در ضلع غربی کوهسنگی پذیرای عموم علاقه مندان به عرصه هنر خواهد بود.