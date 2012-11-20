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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

ناظری:

متخلفان و اخلالگران بازار به مراجع قضایی معرفی می‌ شوند

متخلفان و اخلالگران بازار به مراجع قضایی معرفی می‌ شوند

زابل - خبرگزاری مهر: فرماندار زابل گفت: با متخلفان و اخلالگران بازار و برنامه‌ های اقتصادی منطقه به شدت برخورد شده و در کوتاهترین زمان به پرونده آنها رسیدگی و به مراجع قضایی معرفی می ‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان اظهار داشت: تمامی اقلام مصرفی مردم در ایام ماه محرم در سطح شهرستان ذخیره‌ سازی شده و هیچگونه کمبود و مشکلی در منطقه وجود ندارد.

وی گفت: چنانچه واحد صنفی اقدام به کم‌ فروشی و گرانفروشی کند برابر مقررات با وی برخورد شده و واحد صنفی پلمپ و پلاکارد نیز نصب می شود.

وی‌ افزود: مشارکت و همراهی مردم در کنترل بازار و قیمت ‌ها بسیار خوب بوده که امیدواریم ادامه یابد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت زابل نیز در این جلسه بیان داشت: گشت‌ های بازرسی از صنوف در منطقه فعال هستند و با هرگونه تخلفی به شدت برخورد می ‌کنند.

غلامرضا الله ‌دوست گفت: در این منطقه از لحاظ تامین سوخت مردم هیچ محدودیت و مشکلی وجود ندارد و مقدار 500 تن گاز مایع در سطح شهرستان ذخیره شده است.

وی‌ افزود: 200 تن برنج برای تامین نیاز‌های مردم در ایام ماه محرم وارد بازار زابل شده که با نظارت ویژه در حال توزیع است.

وی اظهار داشت: 300 تن مرغ زنده نیز با قیمت مصوب سه هزارو 200 در سالن‌ های مرغداری شهرستان آماده عرضه و تحویل به مردم است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت زابل گفت: در حال حاضر با کمبود دام زنده در منطقه روبه‌ رو هستیم که امیدواریم با یک برنامه ‌ریزی دقیق راهکار مناسبی تدبیر شود.

وی همچنین از راه ‌اندازی میدان میوه و تره بار خصوصی در زابل خبر داد و افزود: با راه ‌اندازی این مرکز تا حد زیادی مشکلات مردم منطقه رفع‌ می‌ شود.

وی از راه‌ اندازی مکان خاصی ویژه دست‌ فروشان در سطح این شهرستان نیز خبر داد.

کد مطلب 1748783

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