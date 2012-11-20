متخلفان و اخلالگران بازار به مراجع قضایی معرفی می‌ شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان اظهار داشت: تمامی اقلام مصرفی مردم در ایام ماه محرم در سطح شهرستان ذخیره‌ سازی شده و هیچگونه کمبود و مشکلی در منطقه وجود ندارد.

وی گفت: چنانچه واحد صنفی اقدام به کم‌ فروشی و گرانفروشی کند برابر مقررات با وی برخورد شده و واحد صنفی پلمپ و پلاکارد نیز نصب می شود.

وی‌ افزود: مشارکت و همراهی مردم در کنترل بازار و قیمت ‌ها بسیار خوب بوده که امیدواریم ادامه یابد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت زابل نیز در این جلسه بیان داشت: گشت‌ های بازرسی از صنوف در منطقه فعال هستند و با هرگونه تخلفی به شدت برخورد می ‌کنند.

غلامرضا الله ‌دوست گفت: در این منطقه از لحاظ تامین سوخت مردم هیچ محدودیت و مشکلی وجود ندارد و مقدار 500 تن گاز مایع در سطح شهرستان ذخیره شده است.

وی‌ افزود: 200 تن برنج برای تامین نیاز‌های مردم در ایام ماه محرم وارد بازار زابل شده که با نظارت ویژه در حال توزیع است.

وی اظهار داشت: 300 تن مرغ زنده نیز با قیمت مصوب سه هزارو 200 در سالن‌ های مرغداری شهرستان آماده عرضه و تحویل به مردم است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت زابل گفت: در حال حاضر با کمبود دام زنده در منطقه روبه‌ رو هستیم که امیدواریم با یک برنامه ‌ریزی دقیق راهکار مناسبی تدبیر شود.

وی همچنین از راه ‌اندازی میدان میوه و تره بار خصوصی در زابل خبر داد و افزود: با راه ‌اندازی این مرکز تا حد زیادی مشکلات مردم منطقه رفع‌ می‌ شود.

وی از راه‌ اندازی مکان خاصی ویژه دست‌ فروشان در سطح این شهرستان نیز خبر داد.