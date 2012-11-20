به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور هفته به هفته به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود و 15 تیم حاضر در گروه‌های دوگانه برای کسب جواز صعود به مرحله بعد رقابتی نزدیک و سخت با یکدیگر دارند.



در گروه اول مقدماتی مسابقات این فصل لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور که اتفاقا نسبت به گروه دوم یک تیم کمتر دارد و در آن هفت تیم برای کسب جواز صعود به مرحله دوم با یکدیگر رقابت می‌کنند، سفیر قم سعی می‌کند یکی از مدعیان صعود باشد.



تیم والیبال سفیر قم در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته چهارم از دور رفت مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور بعد از اینکه در خانه مقابل تیم آریا صنعت بابل کنار تن به شکست داد، در میهمانی گاز تهران باخت و در ورامین موفق به شکست تیم طلایی‌پوشان این شهر شد، این هفته در تلاش برای کسب دومین پیروزی خود با تیم والیبال شهرداری زاهدان تیمی از شرق ایران رو‌به‌رو می‌شود.



هفته چهارم از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور روز چهارشنبه این هفته با انجام چند مسابقه در شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود و طی آن در یکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته، سفیر قم در خارج از خانه میهمان تیم والیبال شهرداری زاهدان است تا بعد از یک شکست و یک پیروزی خارج از خانه و یک باخت خانگی، تیم سوم جدول را در خانه‌ و مقابل تماشاگران طرفدارش متوقف کند.



در این دیدار که در سالن شهرداری زاهدان برگزار خواهد شد شاگردان سید‌روح‌الله شفیعی در تیم والیبال سفیر قم در تلاش برای صعود از مرحله گروهی اگر کمی اشکالات بازی قبل خود که بیشتر در دریافت‌ها بود را رفع کنند قطعا با روحیه مضاعفی به میدان رفته و دست پر از مصاف با حریف خارج می‌شوند.



در این مسابقه خارج از خانه تیم والیبال سفیر قم از ساعت ۱۷ عصر چهارشنبه اول آذر ماه برابر تیم والیبال شهرداری زاهدان در حالی به میدان می‌رود که احمد سرمست به عنوان داور اول و منصور ناظمی به عنوان داور دوم این دیدار را قضاوت می‌کنند و امیر ظهیری ناظر این بازی خواهد بود.



این در حالی است که والیبالیست‌های هلال احمر قم یکشنبه این هفته در خانه میزبان تیم والیبال آریا صنعت بابل کنار بودند و در این دیدار که از حساسیت‌ فوق‌العاده زیادی برخوردار بودند بازی کاملا دور از انتظاری نسبت به مهمان خود ارائه کرده و به شکست سه بر صفر راضی شدند.



تکواندوکاران قم یک امتیاز تا قهرمانی فاصله دارند



سرمربی تیم هیئت تکواندو قم گفت: تکواندوکاران قمی با کسب پیروزی ارزشمند در هفته ششم لیگ آینده سازان المپیک تکواندو کشور اکنون یک امتیاز تا قهرمانی فاصله دارند.



علی بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:‌ رقابت‌های لیگ دسته اول تکواندو نوجوانان باشگاه‌های که طبق برنامه ریزی فدارسیون تکواندو با عنوان جام آینده‌سازان المپیک برگزار می‌شود، این هفته با یک پیروزی ارزشمند برای نماینده قم همراه بود و هیئت قم را به یک امتیازی صدرنشین رساند.



وی افزود: طبق این برنامه ریزی، رقابت‌های هفته‌های پنجم و ششم لیگ دسته اول قهرمانی رده سنی نوجوانان تکواندو باشگاه‌های کشور به میزبانی هیئت تکواندو استان اصفهان برگزار شد و تیم قم بعد از یک قرعه استراحت در دیداری حساس از سد نماینده مرکزی گذشت.



سرمربی تیم هیئت تکواندو استان قم اضافه کرد: تکواندوکاران مدعی در سالن باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نتایج تیم های شرکت کننده به شکلی رقم خورد که تیم هیئت قم با اختلاف یک امتیاز نسبت به صدرنشین در مکان سوم جدول جای گرفت.



وی یاد آور شد: در هفته پنجم از دور برگشت این مسابقات که تیم هیئت تکواندو استان قم استراحت داشت، تیم‌ هیئت کرمانشاه از سد باشگاه پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند عبور کرد، ذوب آهن موفق به شکست صدرنشین یعنی باشگاه یاری تهران شد و هیئت سمنان برابر هیئت نکاء مازندران به برتری رسید.



بهمنی بیان داشت: در دیدارهای هفته ششم که این بار باشگاه یاری تهران استراحت داشت، تیم هیئت تکواندو نکاء0برابر هیئت تکواندو کرمانشاه 10 بر صفر مغلوب شد، هیئت تکواندو سمنان هفت بر سه مقابل باشگاه ذوب آهن اصفهان تن به شکست داد و هیئت تکواندو قم با نتیجه جالب توجه 10 بر صفر باشگاه پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند را از پیش رو برداشت.



وی عنوان کرد:‌ با نتایجی که در دیدارهای هفته‌های پنجم و ششم از دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول تکواندو رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور جام آینده‌سازان المپیک رقم خورد، در جدول رده بندی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان با 26 امتیاز در صدر ایستاد.



سرمربی تیم هیئت تکواندو استان قم افزود: این در حالی است که این جدول دو تیم 25 امتیازی دارد و بعد از تیم ذوب آهن باشگاه یاری تهران و هیئت تکواندو استان قم با امتیاز مشابه 25 در رده‌های دوم و سوم جای دارند، ضمن اینکه تیم هیئت تکواندو کرمانشاه با هفت امتیاز کمتر یعنی 18 امتیاز در رده چهارم جای دارد.



وی بیان کرد:‌ در این رده‌بندی لیگ آینده سازان تکواندو کشور، تیم‌های هیئت تکواندو استان سمنان با 12 امتیاز، هیئت تکواندو نکاء مازندران با 9 امتیاز و باشگاه پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند استان مرکزی بدون امتیاز رده‌های پنجم تا هفتم را در اختیار دارند.



حضور در لیگ دسته اول توانمندی ووشوکاران قم را نمایان کرده است



دبیر هیئت ووشو استان قم گفت: حضور در مسابقات لیگ دسته اول ووشو باشگاه‌های کشور توانمندی و استعدادهای ووشو کاران قم را بیش از پیش نمایان کرده است.



مهدی ادیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سال پیش بود که فدراسیون ووشو اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری نخستین دوره رقابت های لیگ دسته اول ووشو مردان باشگاه‌های کشور کرد و از استان‌های مختلف برای حضور در این رقابت ها دعوت به عمل آمد.



وی ادامه داد: بر همین اساس در هیئت ووشو استان تصمیم گرفته شد که تیمی از قم در مسابقات لیگ دسته اول ووشو باشگاه های کشور شرکت کند تا گامی در مسیر رشد و توسعه جودو قم برداریم و توانایی ووشوکاران قمی را بهتر نشان بدهیم.



ادیب نژاد عنوان کرد: در دو فصل اخیر رقابت‌های لیگ دسته اول ووشو باشگاه‌های کشور که تیم های مطرح و متمولی در آن حضور دارند، نماینده ووشو قم نیز حضور داشته و خوشبختانه با حضور نفرات بومی نتایج خوبی عاید این تیم شده است.



دبیر هیئت ووشو قم افزود: در سال 90 نخستین دوره رقابت‌های لیگ دسته اول ووشو مردان باشگاه‌های کشور را پشت سر گذاشتیم و در رقابت های که سالن آکادمی فدراسیون ووشو در تهران میزبان آن بود شاهد عملکرد خوب ووشو کاران قمی بودیم.



وی یادآور شد: از سوی فدراسیون ووشو کشورمان، رقابت‌های لیگ دسته اول ووشو باشگاه‌های کشور در سال قبل در حالی برگزار شد که شش تیم در آن حضور داشتند و تیم هیئت ووشو به عنوان نماینده قم در این رقابت‌ها به مصاف حریفان رفت.



ادیب نژاد بیان داشت: رقابت‌های لیگ دسته اول مردان ووشو باشگاه‌های کشور با شرکت شش تیم به شکل دوره ای برگزار شد و مدعیان برای به دست آوردن مجوز حضور در لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور با یکدیگر به سختی به رقابت پرداختند و تیم قم تا آخرین هفته شانس صعود به لیگ برتر بود اما متاسفانه با بداقبالی از این فرصت مهم محروم شد.



وی تصریح کرد: ما تا هفته آخر صدرنشین لیگ دسته اول ووشو بودیم و اگر چه تیم هیئت قم در این رقابت ها نتوانست به لیگ برتر صعود کند اما برای ما مهم حضور در لیگ دسته اول ووشو باشگاه های کشور بود و یقینا با تجربیات ارزنده ای که ووشو کاران ما به دست آورده اند، شاهد حضور موفق آنها در رقابت‌های امسال لیگ و همچنین پیکارهای قهرمانی کشور خواهیم بود.



دبیر هیئت ووشو استان قم تاکید کرد: پیکارهای امسال لیگ دسته اول ووشو باشگاه‌های کشور نیز در حالی برگزاری است و تیمی قوی را متشکل از ووشوکاران مستعد بومی روانه لیگ کرده ایم و انشاءالله شانس صعود به لیگ برتر هستیم.

