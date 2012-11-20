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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

توکلی:

هشدار در خصوص ترویج بیماری های مشترک/از ذبح دام در معابر عمومی خودداری شود

هشدار در خصوص ترویج بیماری های مشترک/از ذبح دام در معابر عمومی خودداری شود

جیرفت - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی جنوب استان کرمان با اشاره به احتمال انتقال بیماری مشترک دام و انسان بر لزوم جلوگیری از کشتار دام در معابر عمومی تاکید کرد.

ابراهیم توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در ایام محرم قرار داریم از مردم می خواهیم که دام های نذری خود را در کشتار گاه ها و زیر نظر کارشناسان دامپزشکی ذبح کنند.

وی ذبح دام به شیوه سنتی و در معابر عمومی را تهدیدی برای سلامتی مردم دانست و افزود: برای جلوگیری از این امر و رفاه حال شهروندان کشتارگاه های جنوب استان کرمان در روزهای تاسوعا و عاشور پذیرای مردم است.

این مسئول همچنین از نظارت 64 اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی بر ذبح دام خبر داد و گفت: در این ایام پنج دامپزشک، 456 کارشناس بهداشت گوشت و سه روحانی نیز به نحوه کشتار و سلامت دام نظارت می کنند.

توکلی با اشاره به اینکه برخی بیماری های مشترک می توانند بسیار خطرناک باشند، تصریح کرد: باید گوشتی که به صورت نذر در اختیار مردم قرار می گیرد سالم باشد که کشتار دام در کشتارگاه و با حضور کارشناس تنها راه حصول اطمینان از سلامت دام است.

کد مطلب 1748786

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