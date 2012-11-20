  1. استانها
  2. مرکزی
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

میرزاخانی

27 پروژه تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی اجرا شد

27 پروژه تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی اجرا شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با مطلوب خواندن سرمایه گذاری در استان گفت: از ابتدای سال تا شهریور ماه امسال 27 پروژه تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری خارجی با حجم 402 و نیم میلیون دلار تاکنون در استان مرکزی اجرا شده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاخانی در جلسه سرمایه گذاری استان ظهر روز سه شنبه افزود: از این حجم سرمایه گذاری در استان 171 میلیون دلار آن با مجوز رسمی مرکز خدمات سرمایه گذاری دولت جذب شده و مابقی به صورت آزاد است.

وی ادامه داد: 57 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی دیگر نیز در حال انجام است.

میرزاخانی با اعلام 20 طرح سرمایه‌گذاری در استان از در خواست شش طرح جدید برای سرمایه گذاری خبر داد و گفت: تعداد درخواست‌هایی که به مرکز امور اقتصادی و دارایی رسیده شش طرح است که دو طرح آن مجوز گرفته و چهار طرح آن در انتظار اخذ مجوز است.

وی رتبه استان مرکزی را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ممتاز خواند و اظهار داشت: استان مرکزی در آخرین ارزیابی عملکرد سازمان سرمایه گذاری فنی و اقتصادی ایران، رتبه اول را از نظر رشد جذب سرمایه خارجی و نظارت و راهبری سرمایه گذاران کسب کرده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اضافه کرد: در بین 30 استان، استان مرکزی رتبه ممتاز را کسب کرده که رتبه بسیار خوبی است.

وی افزود: بیشترین سرمایه گذاری در استان در حوزه صنایع شیمیایی، بسته بندی، ساختمانی و خودرو سازی است که سهم شرکت‌های اروپایی حدود 60 درصد و کشورهای ترکیه، افغانستان، و کشورهای عربی عمده‌ترین سرمایه گذاری را در استان انجام داده‌اند.

کد مطلب 1748787

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها