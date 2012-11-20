27 پروژه تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاخانی در جلسه سرمایه گذاری استان ظهر روز سه شنبه افزود: از این حجم سرمایه گذاری در استان 171 میلیون دلار آن با مجوز رسمی مرکز خدمات سرمایه گذاری دولت جذب شده و مابقی به صورت آزاد است.

وی ادامه داد: 57 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی دیگر نیز در حال انجام است.



میرزاخانی با اعلام 20 طرح سرمایه‌گذاری در استان از در خواست شش طرح جدید برای سرمایه گذاری خبر داد و گفت: تعداد درخواست‌هایی که به مرکز امور اقتصادی و دارایی رسیده شش طرح است که دو طرح آن مجوز گرفته و چهار طرح آن در انتظار اخذ مجوز است.



وی رتبه استان مرکزی را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ممتاز خواند و اظهار داشت: استان مرکزی در آخرین ارزیابی عملکرد سازمان سرمایه گذاری فنی و اقتصادی ایران، رتبه اول را از نظر رشد جذب سرمایه خارجی و نظارت و راهبری سرمایه گذاران کسب کرده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اضافه کرد: در بین 30 استان، استان مرکزی رتبه ممتاز را کسب کرده که رتبه بسیار خوبی است.



وی افزود: بیشترین سرمایه گذاری در استان در حوزه صنایع شیمیایی، بسته بندی، ساختمانی و خودرو سازی است که سهم شرکت‌های اروپایی حدود 60 درصد و کشورهای ترکیه، افغانستان، و کشورهای عربی عمده‌ترین سرمایه گذاری را در استان انجام داده‌اند.