تلاش سپاه برای امداد رسانی در زلزله جبران خدمات مردم این منطقه به اسلام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد علی جعفری امروز سه شنبه در آیین افتتاح واحد های مسکونی و دامی در محل فرمانداری شهرستان اهر گفت: عملکرد شبانه روزی سپاه در امر امداد رسانی و بازسازی خانه های تخریب شده در اثر زلزله را جبران خدمات مردم این منطقه برای اسلام و انقلاب است.

فرمانده کل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در زلزله اخیر بسیج و سپاه با حضور خود در نخستین ساعات زلزله در مناطق و نجات مصدومان با سرعت عمل بی‌نظیر، نشان دادند که از کارآیی لازم برخوردار هستند.

سردار جعفری تصریح کرد: بسیج یکی از نهادهای تاثیرگذار جامعه بوده و از آنجا که از گستره بیشتری برخوردار است، می‌تواند در سریع‌ترین زمان با آمادگی کامل حضور یابد و با اهتمامی ویژه درصدد رفع مشکلات اقدام کند.

وی با بیان اینکه کارهایی که سپاه و بسیج در آستانه فصل سرما انجام داد، اقدام بسیار بزرگی بود و این امر نشان از افتخار، عظمت و دوستی ملت ایران دارد، افزود: تمام تلاش سپاه و بسیج برای رضای خداوند و توسعه انقلاب اسلامی و اسلام است.

سردار جعفری گفت: بهترین عبادت ها خدمت برای خلق خدا بوده و عشق ما نیز خدمت به خلق خدا است و این عشق را در عرصه سازندگی مناطق زلزله زده اثبات کردیم.