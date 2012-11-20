خط کشی سیاه و سفید میان رسانه ها نداریم/مشکلات مطبوعات لاینحل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در نشستی با مدیر مسئول رسانه های محلی استان اظهار داشت: باید از نگاه های کم عمق و منفی به مسائل پرهیز کنیم و قطعا تحریف حقایق به سود هیچ کس نیست.

وی بابیان اینکه با یک درک متقابل بین مسئولان و رسانه ها می توان کارها بزرگی را در استان به سر منزل مقصود رساند اضافه کرد: باید با یک نگاه کاربردی در کنار هم کارها را به پیش بریم و از حاکمیت نگاه های ذهنیت دار بر جامعه جلوگیری کنیم.

وی ابراز داشت: خط کشی سیاه و سفید در نگاه به رسانه ها نداریم چرا که همه رسانه های ما در خدمت نظام و اهداف بلند آن هستند و خبرنگاران و مدیران ما نیز این چنین بوده و باید باشند.

خلاء وجود یک روزنامه کشوری در هرمزگان

وی در ادامه خلا وجود یک روزنامه کشوری را در استان مهم عنوان کرد و گفت: این خلاء موجب می شود تا فعالیت های استان کمتر در سطح کشوری منعکس شود و با توجه به قدمت بالای حضور مطبوعات در هرمزگان جای تعمل دارد که تا کنون چه مقدار پیشرفت در این زمینه حاصل شده و دلایل چیست.

استاندار هرمزگان اثبات کارایی نظام مبتنی بر دین و فرهنگ عاشورایی را از رسالت های مهم رسانه های استان دانست و بیان داشت: اگر درک درستی از رسالت ها و دشمن مشترک داشته باشیم و به خوبی در مسیر مناسب حرکت کنیم در حوزه اطلاع رسانی شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

دغدغه مدیران رسانه ها کیفیت بخشی باشد

وی یاد آور شد: اگر مدیر مطبوعات ما دغدغه های مالی داشته باشد قطعا آنطور که باید نمی تواند به مسائل کیفی و محتوایی نشریه خود بپردازد و باید به سمتی برویم و طوری عمل کنیم که دغدغه اذهان این مدیران کیفیت بخشی باشد.

عزیزی مطبوعات هرمزگان را خط مقدم مبارزه با تهاجمات فرهنگی خطاب کرد و ابراز داشت: باید تلاش کنیم با بهره گیری از تمامی ظرفیت های در اختیار سهم مطبوعات استان را از آنچه که هست افزایش دهیم.

مشکلات مطبوعات لاینحل نیست

وی به مشکلات مطروحه از سوی مدیران مسئول نشریات استان اشاره کرد و اذعان داشت: مشکلاتی که مطرح شد لاینحل نیست و اگر در مسیر درست خود به طور جدی پیگیری می شد درصد زیادی از این موارد مدت ها قبل بر طرف شده بود.

وی به عنوان مثال به مشکل تعاونی مسکن خبرنگاران اشاره کرد و افزود: در این بحث دولت وظیفه ای غیر از واگذاری زمین و دادن تسهیلات بانکی ندارد که علاوه بر این کمک بلا عوض هم به طور ویِژه برای این طرح اختصاص داده است اما هنوز خبرنگاران صاحب مسکن نشده اند.

وی ادامه داد: پیگیری مستمر متقاضیان مسکن و تعاونی متولی ساخت دراین مقوله مورد نیاز بوده است وگرنه دولت وظایف خود را انجام داده که با این حال دستور اکید داده ایم تا دراین زمینه خاص هم اکنون خود دستگاه راه و شهرسازی به طور مستقیم جهت سرعت بخشی به پروژه وارد شود.

پاسخ به مطالبات منطقی رسانه ها، وظیفه مسئولان است

عزیزی مطالبات منطقی رسانه ها را از مسئولان دارای جایگاه دانست و خاطر نشان کرد: همواره در این دولت شان مدیران را خدمت عنوان کرده ایم و به طور حتم پاسخگویی به نیاز های به جای شما وظیفه مسئولین است.

وی تصریح کرد: دراین نشست تمامی مدیران اجرایی و معاونین استانداری را جمع کرده ایم تا یکبار برای همیشه مسائل و مشکلات رسانه های استان را بررسی و بر طرف کنیم.

استاندار هرمزگان نگاه حاکم بر مسئولین استان را نگاهی همراه با هم دلی و یاری عنوان کرد و گفت: امیدواریم رسانه ها و مطبوعات این استان به شایستگی هرمزگان بدرخشند.