هلال احمر به دنبال صعود یک پله ای

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور پس از 50 روز تعطیلی به دلیل حضور تیم ملی در مسابقات جام جهانی، عصر امروز چهارشنبه با انجام دو دیدار آغاز می شود که در یکی از این بازیها تیم جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی میزبان تیم شهرداری ساوه خواهد بود.

تیم هلال احمر که از هشت دیدار قبلی خود در لیگ برتر، فقط سه امتیاز اندوخته در جیب دارد در شرایطی از تیم شهرداری ساوه پذیرایی می کند که با پیروزی در این دیدار می تواند حداقل برای یک روز هم که شده از قعر جدول دل بکند.

هلال احمر که تقریبا با اسکلت فصل گذشته گسترش فولاد تبریز گام در رقابتهای فصل جاری لیگ برتر گذاشته است، تنها یک برد آن هم برابر تیم همسایه جدولی گاز خوزستان تجربه کرده و هفت بار با شکست زمین مسابقه را ترک کرده است.

این تیم همچنین با 10 گل زده در هشت بازی، کمترین تعداد گل زده را در بین 13 تیم حاضر دارد اما در تعداد گلهای خورده با توجه به جایگاهی که در پایین جدول دارد، عملکردی تقریبا خوب داشته و با 26 گل خورده، هشتمین دفاع قوی لیگ را به نام خود ثبت کرده است.این در حالیست که تیم شهرداری ساوه 22 گل زده و 23 گل خورده در هشت بازی به ثبت رسانده است.

اما هلال احمر در صورتیکه سه امتیاز دیدار خانگی برابر شهرداری ساوه را کسب کند، می تواند با شش امتیاز یک پله در جدول صعود کرده و به خانه دوازدهم برسد تا برای بقا در این رده منتظر نتیجه بازی پنجشنبه تیمهای گاز خوزستان و گیتی پسند بماند.

برتری تیم ساوه ای نیز میتواند این تیم را 12 امتیازی کرده و بالاتر از تیم شهرداری تبریز و حتی تا رده هفتم جدول نیز بالا بکشد. شهرداری ساوه هم اکنون با 9 امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.

دیدار تیمهای جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی و شهرداری ساوه از چارچوب بازیهای هفته دهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، از ساعت 16 چهارشنبه یکم آذر در سالن شهید پورشریفی تبریز برگزار می شود.