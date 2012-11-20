بسیج مدافع ارزشها و آرمان های انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر سه شنبه در دیدار با بسیجیان استان که در محل دفتر امام جمعه برگزار شد اظهارداشت: امروز بسیجیان توانسته اند در زمینه مختلف علمی، سازندگی و نظامی حضوری فعال داشته باشند.

امام جمعه قزوین، از بسیج به عنوان نیرویی تاثیرگذار در سازندگی و توسعه کشور یاد کرد و بر افزایش آگاهی و بصیرت بسیجیان برای خنثی کردن توطئه های دشمنان تاکید کرد.

همچنین در این دیدار کاظمی فرمانده سپاه ناحیه قزوین، برنامه های هفته بسیج را تشریح کرد.

حجت الاسلام بهبودی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان هم از هیئتها و دسته های عزاداری خواست در روز تاسوعا بصورت یکپارچه و با شکوه مراسم عزاداری را برگزار کنند.