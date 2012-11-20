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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

آیت الله باریک بین:

بسیج مدافع ارزشها و آرمان های انقلاب اسلامی

بسیج مدافع ارزشها و آرمان های انقلاب اسلامی

قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، بسیج را مدافع ارزشهای انقلاب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر سه شنبه در دیدار با بسیجیان استان که در محل دفتر امام جمعه برگزار شد اظهارداشت: امروز بسیجیان توانسته اند در زمینه مختلف علمی، سازندگی و نظامی حضوری فعال داشته باشند.
 
امام جمعه قزوین، از بسیج به عنوان نیرویی تاثیرگذار در سازندگی و توسعه کشور یاد کرد و بر افزایش آگاهی و بصیرت بسیجیان برای خنثی کردن توطئه های دشمنان تاکید کرد.
 
همچنین در این دیدار کاظمی فرمانده سپاه ناحیه قزوین، برنامه های هفته بسیج را تشریح کرد.
 
حجت الاسلام بهبودی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان هم از هیئتها و دسته های عزاداری خواست در روز تاسوعا بصورت یکپارچه و با شکوه مراسم عزاداری را برگزار کنند.
کد مطلب 1748796

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