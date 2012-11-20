نماینده بحرینی پرچم رژیم صهیونیستی را در صحن مجلس آتش زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره ، رسانه های بحرینی اعلام کردند: اسامه مهنا نماینده مجلس بحرین پرچم رژیم صهیونیستی را در اعتراض به حمله اسرائیل به غزه آتش زده است.

رسانه های بحرینی افزودند: بر اثر این اقدام نماینده بحرینی دود زیادی سالن را فرا گرفت و به دنبال آن خلیفه الظهرانی رئیس مجلس بحرین جلسه را پنج دقیقه قطع کرد.

الظهرانی بیان کرد: از این پس تدابیری برای جلوگیری از تکرار این قبیل اقدامات اتخاذ خواهد شد و برای حفاظت از سلامت بازرسی ها تشدید خواهد شد به ویژه که اسامه مهنا با خود یک شیشه نفت به سالن آورده بود.