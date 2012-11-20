  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

نماینده بحرینی پرچم رژیم صهیونیستی را در صحن مجلس آتش زد

نماینده بحرینی پرچم رژیم صهیونیستی را در صحن مجلس آتش زد

رسانه های بحرینی از آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی در صحن مجلس این کشور از سوی یک نماینده بحرینی در اعتراض به حملات اسرائیل به غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره ، رسانه های بحرینی اعلام کردند: اسامه مهنا نماینده مجلس بحرین پرچم رژیم صهیونیستی را در اعتراض به حمله اسرائیل به غزه آتش زده است.

رسانه های بحرینی افزودند: بر اثر این اقدام نماینده بحرینی دود زیادی سالن را فرا گرفت و به دنبال آن خلیفه الظهرانی رئیس مجلس بحرین جلسه را پنج دقیقه قطع کرد.

الظهرانی بیان کرد: از این پس تدابیری برای جلوگیری از تکرار این قبیل اقدامات اتخاذ خواهد شد و برای حفاظت از سلامت بازرسی ها تشدید خواهد شد به ویژه که اسامه مهنا با خود یک شیشه نفت به سالن آورده بود.

کد مطلب 1748799

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