به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری به همراه برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری قم با تولیت آستان مقدس امامان شریفین امام هادی و امام حسن عسکری(ع) دیدار و گفتگو کرد.



وی در خصوص این دیدار اظهار داشت: شهرداری قم و آستان مقدس امامان شریفین امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) در راستای توسعه ارتباطات و مبادلات فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و غیره تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.



شهردار قم افزود: این تفاهم نامه همکاری فیمابین شهرداری قم و تولیت آستان مقدس حضرت امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) در شهر سامراء به امضاء رسید.



دلبری با اشاره به امضای این تفاهم نامه از سوی طرفین و اعلام آمادگی همکاری های دوجانبه گفت:این قرارداد به منظور برقراری روابط متقابل به امضاء رسیده و متضمن همکاریهای فرهنگی،اجتماعی،علمی و عمرانی خواهد بود.



شهردار قم برگزاری آیین مشترک در زمینه بزرگداشت جایگاه امامان شریفین امام هادی و امام حسن عسکری(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) را یکی از موارد مورد اشاره ذکر کرد و اذعان داشت: شهرهای مذهبی قم و سامراء به دلیل وجه تشابه زیاد می‌توانند در زمینه توسعه و عمران شهری همکاری داشته باشند و روی این موضوع بسیار بحث شد.



وی در ادامه در خصوص مفاد این تفاهم نامه بیان داشت:به منظور سطح ارتقاء همکاری در بخش اقتصادی میان شهرداری قم و تولیت آستانه مقدس امام هادی و امام حسن عسکری، نمایشگاه ارتقاء روابط اقتصادی بین شرکتهای سرمایه گذار انجام می شود.



دلبری در ادامه اضافه کرد: در بخش امور فرهنگی نیز نمایشگاه دو جانبه فرهنگی،اجرای برنامه های فرهنگی مشترک،برگزاری نمایشگاه های مشترک آثار هنری هنرمندان دو شهر با درون مایه راهبری معنوی انجام خواهد شد.



شهردار قم توسعه همکاری در زمینه بوم شناسی،بهداشت فردی و خدمات درمانی،توسعه ارتباطات در زمینه های اجتماعی و دیدارهای متقابل بین مدیران شهری دو شهر را از دیگر برنامه های مورد توافق و تفاهم دو طرف ایرانی و عراقی ذکر کرد و اذعان داشت:تعامل و روابط متقابل دو شهر در آینده نزدیک توسعه خوبی خواهد داشت.



وی توسعه روابط بین دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و سایر موسسات آموزشی در دو شهر به خصوص مبادله بورسیه تحصیلی، مبادله استاد و دانشجو، مبادله اطلاعات در رشته های مختلف هنری و صنایع دستی، همکاری در رشته های مختلف ورزشی بین دو شهر از طریق رسانه های محلی و ملی را از دیگر مفاد این تفاهم نامه ذکر کرد.



شهردار قم با اشاره به توافق طرفین جهت برگزاری نشست های سالیانه مشترک اندیشمندان،پژوهشگران و اهالی فرهنگ دو شهر گفت:دیدار شهروندان دو شهر از طریق تورهای ویژه با پایین ترین قیمت ممکن و تعریف و توسعه گردشگری مشترک جزو توافقات دو طرف ایرانی و عراقی بوده است.



در این دیدار تولیت آستان مقدس امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) از ارائه خدمات شهرداری قم به زائرین حضرت فاطمه معصومه(س) و حمایت‌های خوب اعضای شورای اسلامی شهر قم قدردانی کرد.



شایان ذکر است: دو طرف موافقت کردند تا طرح و برنامه عملی همکاری خود را تا دو ماه پس از امضاء قرارداد که شامل طرح و برنامه دو سال آینده است تهیه و مبادله نمایند.

