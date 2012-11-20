آبفای البرز "شرکت پیشرو" درصنعت آب و فاضلاب کشور معرفی شد

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در نخستین جشنواره توانمندی های بهره برداری صنعت آب و فاضلاب که در تهران برگزار شد، شرکت آب و فاضلاب استان البرز به عنوان شرکت پیشرو در کشور معرفی و تجلیل شد.



وی ادامه داد: در این جشنواره به عنوان شرکت پیشرو در حوزه بهره برداری صنعت آب و فاضلاب و همچنین برتری در طراحی و ساخت دستگاه خنثی ساز گاز کلر اسکرابر شناخته شدیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: 110 شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی در این جشنواره حضور داشتند.

نوری افزود: شرکت آب و فاضلاب استان 30 اثر به این جشنواره ارسال کرد که هیئت داوران 20 اثر را پذیرفتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: اثرهای مختلفی برای این جشنواره ارسال کردیم که نهایتاً چهار اثر به عنوان اثر برتر انتخاب شد.