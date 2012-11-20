قم میزبان یازدهمین دوره دارت بیماران تالاسمی ماژور کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء، استان قم بعد از تجربه موفق برگزاری رقابت‌های دارت بیماران خاص سراسر کشور در دو سال اخیر، امسال نیز با نظر مساعد فدراسیون ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضاء کشور، میزبان این پیکارها شد.



هیئت قم در حالی میزبان یازدهمین دوره مسابقات دارت ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء قهرمانی کشور شد که این رقابت‌ها قرار است با حضور بیماران تالاسمی ماژور در بخش آقایان به مدت یک روز در دو بخش تیمی و انفرادی به انجام برسد.



رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم درباره برگزاری این رقابت‌ها در قم، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بعد از رقابت‌ ورزشکاران شرکت کننده در این دوره از پیکارها، مراسم اختتامیه نیز عصر روز برگزاری مسابقات با حضور مسئولان برگزار خواهد شد.



سکینه باباخانی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت ورزشکاران شرکت کننده از استان قم در این دوره از رقابت‌ها، یاد آور شد: با حضور مدیر کل ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم و همچنین دبیر فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء، در مراسم پایانی از نفرات برتر با اهدای جوایز نقدی و لوح تقدیر، تجلیل به عمل خواهد آمد.



وی افزود: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء، کشورمان، ورزشکاران شرکت کننده در یازدهمین دوره مسابقات دارت قهرمانی ورزشکاران تالسمی ماژور کشور از روز چهارشنبه سی‌ام آبان ماه در سالن شهید محمود رضائیان قم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضاء اضافه کرد: تا کنون دوازده تیم از استان‌های سراسر کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند در حالی که برنامه این دوره از مسابقات به شکلی است که تیم‌ها تا سه شب سی‌ام آبان وارد قم می‌شوند، روز چهارشنبه برای کسب عناوین برتر با یکدیگر رقابت کرده و روز پنجشنبه نیز قم را ترک می‌کنند.



وی یاد آور شد: در دوره‌های نهم و دهم مسابقات دارت بیماران خاص کشور که در سال‌های 1389 و 1390 در قم برگزار شد، تیم قم درخشش خیره‌ کننده‌ای داشت و با ورزشکاران مستعد خود موفق شد عنوان قهرمانی را نیز کسب کند، ضمن اینکه تجربه برگزاری مسابقات دختران را نیز داریم که فدراسیون از این نظر از هیئت قم رضایت کامل داشت و به همین دلیل مجددا میزبان این رقابت‌ها هستیم.

