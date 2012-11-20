امروز هیچ کشور اسلامی به اندازه ایران قدرت تصمیم گیری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی بعد از ظهر امروز سه شنبه 30 آبان در پردیس دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران با حضور دکتر ولایتی مشاور عالی بین الملل مقام معظم رهبری برگزار شد.

دکتر ولایتی در این مراسم گفت: برای خیلی ها موضوع بیداری اسلامی موضوع روز نبود هر چند که سابقه بیداری اسلامی قریب به 200 سال دارد و قدمتش به قدمت تاریخ اسلام است.

وی ادامه داد: منشأ بیداری اسلامی در دو سال اخیر که از شمال آفریقا شروع شده و توسعه یافت، ایران بود. این شکل از بیداری اسلامی که در نقاط مختلف اتفاق افتاد مدل اولیه آن برای اولین بار در ایران به رهبری فردی توانمند، هوشمند و مدبر اتفاق افتاد. ایشان حرکت کردند و مردم را بیدار کردند، مردم بیدار شدند و دیدند که به احیای حقوق خود و ارزش های متعلق به خود باید بپردازند و نتیجه آن استقلال ایرانی از نفوذ بیگانه و رهایی از نظام استبدادی است.

مشاور عالی بین الملل مقام معظم رهبری ادامه داد: تفاوتی که اکنون با گذشته رخ داده این است که مردم صاحب اختیار خود هستند ولی درگذشته اینطور نبود.

ولایتی خاطر نشان کرد: امروز هیچ کشوری در جهان اسلام، کل جهان سوم و حتی بخش هایی از کشورهای اروپایی به اندازه ایران قدرت تصمیم گیری مستقل در صحنه داخلی و بین المللی ندارند.

وی با بیان اینکه کشور ایران متنفذ ترین کشور در منطقه و جهان اسلام است، یادآور شد: این جز در سایه قدرت مستقل و یک امکان تصمیم گیری مستقل از سلطه بین المللی رخ نمی دهد.

ولایتی ادامه داد: بیداری اسلامی از ایران به نقاط دیگر سرایت کرد و کشورهایی که بیداری اسلامی به آنجا سرایت کرد دیدند که می شود مستقل عمل کرد، مقابل کشورهای دیگر ایستاد و پیشرفت هم کرد.

وی تصریح کرد: برخی می گویند چرا بر موضع هسته ای پافشاری می کنید آیا به تحریم ها و گرانی ها می ارزد؟ باید گفت تحریم یعنی اینکه آن کاری را که آمریکا علاقه ای ندارد انجام ندهیم و کاری را انجام دهیم که آمریکا آن را مجاز می داند و گرنه تحریمیم. اگر کسی حاضر است در این مسیر حرکت کند بسم الله ولی این آخر کار نیست تازه اول کار است اگر قرار باشد متوقف شویم می گویند چرا موشک دوربرد به فضا می فرستید. بنابراین غائله به همینجا ختم نخواهد شد.

مشاور عالی بین الملل مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: این همه هجمه که علیه سوریه است که حکومت بشار اسد نباشد به این دلیل است که نفس کشی بیشتری برای اسرائیل باشد.

ولایتی به نقش هنر در توسعه بیداری اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمنان برای خفه کردن بیداری اسلامی از ابزار هنر استفاده می کنند.

وی به فیلمها و کتابهایی که علیه اسلام ساخته و نوشته شده است اشاره کرد و گفت: همه اینها از هنر برای خفه کردن بیداری اسلامی کمک گرفته اند.

ولایتی ادامه داد: مسلمانان هم می توانند از امکانات هنر در جهت تایید اسلام، بیداری اسلامی، عظت وهنر اسلامی بهره بگیرند.