وای بر ما اگر بخواهیم منتظر تصمیم شورای امنیت درباره غزه باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر سایت خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان در اظهاراتش ضمن بیان این مطلب که به عدالت سازمان ملل متحد اعتماد ندارد، گفت حکومت حزب عدالت توسعه در مقابل جنایات اسرائیل درغزه سکوت نخواهد کرد.

نخست وزیر ترکیه افزود: سه راه برای مبارزه وجود دارد یا با دست و پنچه یا با فریاد کردن و یا با ارزشهایمان به مبارزه می رویم.

اردوغان با با بیان این موضوع که نباید چشم به تصمیمات شورای امنیت داشت، افزود : اگر بخواهیم منتظر تصمیمات شورای امنیت باشید، وای به روزگارمان، نه امروز، بلکه فردا نوبت ما خواهد رسید و اگر قرار است بمیریم بهتر است که همین امروز همه باهم به استقبال مرگ برویم.

وی خطاب به کشورهای غربی گفت : شما که برای پ. ک.ک به اسم حقوق بشر همه کار می کنید. چرا در مقابل غزه سکوت کرده اید و حتی یک قدم بر نمی دارید.

اردوغان همچنین خطاب به سازمانهای حقوق بشر گفت : وقتی صحبت از حقوق بشر می شود ذهنتان فقط به سراغ بی دین ها ها می رود، ولی وقتی یک کودک 9 ماهه در غزه شهید می شود هیچ صدایی از شما شنیده نمی شود و سؤال من این است که چرا در غزه حضور ندارید؟.

وی خطاب به پنج عشو دائم شورا امنیت؛ آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، و روسیه اظهار داشت: ساختار شورای امنیت غیر قابل قبول است و به طور کامل باید اصلاح شود.

وی غزه را یک زندان واقعی توصیف کرد و افزود: آیا قتل یک کودک چهار ساله دفاع از خود و مشروع است؟

اردوغان اظهار داشت همه کشورهای غربی و آمریکا می گویند یک کشور با دو دولت. کجای دنیا یک کشور با دو دولت وجود دارد. شماها می خواهید فلسطین را به طور کامل به اسرائیل تحویل دهید.