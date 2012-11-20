30 درصد زمینهای واگذار شده شهرکهای صنعتی زنجان رها شده و بلاتکلیف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوفینژاد ظهر سه شنبه در جلسه کمیته اشتغال بانوان افزود: احداث واحدهای فرآوری غذایی به دلیل اقتصادی بودن و ارتقاء سلامت جامعه و محیط زیست باید در اسرع وقت اجرا شود.
وی ادامه داد: احداث سایت کارگاهی ویژه بانوان و زون غذایی در نوع خود بسیار مطلوب بوده چرا که هدف از احداث آن کمک به اشتغال بانوان و کسب درآمد صحیح توسط بانوان است.
رئوفی نژاد با بیان اینکه بیش از 69 میلیارد تومان برای طرحهای کشاورزی و طرحهای توسعه ابلاغ شده است، یادآور شد: 20 درصد از این اعتبار برای سرمایه در گردش اختصاص خواهد یافت و باید تا پایان سالجاری 13 درصد تسهیلات نقدی را جذب کنیم.
استاندار زنجان افزود: باید جلسهای با حضور 30 نفر از متقاضیان در اسرع وقت تشکیل شود تا با توصیه این افراد برای ادامه ساخت سولهها و واگذاری و کارها به خوبی پیش رود و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید و باید در هنگام واگذاری سولهها قراردادهایی با اخذ تعهدهای مبنی بر نحوه ساخت، فروش و دیگر موارد که احتمال بروز مشکلات عدیدهای را در آینده خواهند داشت با متقاضیان منعقد گردد.
رئوفینژاد با بیان اینکه 30 درصد زمینهای موجود در شهرک صنعتی به حال خود رها شده است، خاطرنشان کرد: متأسفانه قانونی تاکنون برای مقابله با این افراد وضع نشده است که امیدواریم با تلاشهای صورت گرفته در جهت جلوگیری از زمینهای بلااستفاده قانونی را تصویب و به اجرا گذاشته شود.
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