30 درصد زمینهای واگذار شده شهرکهای صنعتی زنجان رها شده و بلاتکلیف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کمیته اشتغال بانوان افزود: احداث واحدهای فرآوری غذایی به دلیل اقتصادی بودن و ارتقاء سلامت جامعه و محیط زیست باید در اسرع وقت اجرا شود.

وی ادامه داد: احداث سایت کارگاهی ویژه بانوان و زون غذایی در نوع خود بسیار مطلوب بوده چرا که هدف از احداث آن کمک به اشتغال بانوان و کسب درآمد صحیح توسط بانوان است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه بیش از 69 میلیارد تومان برای طرح‌های کشاورزی و طرح‎های توسعه ابلاغ شده است، یادآور شد: 20 درصد از این اعتبار برای سرمایه در گردش اختصاص خواهد یافت و باید تا پایان سال‌جاری 13 درصد تسهیلات نقدی را جذب کنیم.

استاندار زنجان افزود: باید جلسه‎ای با حضور 30 نفر از متقاضیان در اسرع وقت تشکیل شود تا با توصیه این افراد برای ادامه ساخت سوله‌ها و واگذاری و کارها به خوبی پیش رود و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید و باید در هنگام واگذاری سوله‌ها قراردادهایی با اخذ تعهدهای مبنی بر نحوه ساخت، فروش و دیگر موارد که احتمال بروز مشکلات عدیده‌ای را در آینده خواهند داشت با متقاضیان منعقد گردد.

رئوفی‌نژاد با بیان اینکه 30 درصد زمین‎های موجود در شهرک صنعتی به حال خود رها شده‎ است، خاطرنشان کرد: متأسفانه قانونی تاکنون برای مقابله با این افراد وضع نشده است که امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته در جهت جلوگیری از زمین‌های بلااستفاده قانونی را تصویب و به اجرا گذاشته شود.