آغاز دوباره لیگ فوتسال در اوج فوتسالزدگی/ پایان وقفه 46 روزه با نبرد صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، بعد از 46 روز وقفه، در روزهای پایانی هفته جاری با انجام 6 بازی پیگیری می‌شود، دیدارهایی که تحت تاثیر فوتسال زدگی حاکم بر ورزش و درگیری‌های مدیران فوتسال قرار دارد.

در نخستین روز هفته دهم، شرکت ملی حفاری در خانه میزبان صبای قم صدرنشین است که در صورت پیروزی در این بازی می‌تواند حداقل برای 24 ساعت صدرنشین این رقابتها رقم بگیرد. البته صبا برای از دست ندادن صدر به فکر صید 3 امتیاز در اهواز است. این مسابقه، مهمترین بازی هفته محسوب می شود.

جمعیت هلال احمر قعرنشین این رقابتها هم در خانه میزبان شهرداری ساوه است که برای نجات از پائین جدول باید امتیاز کامل دیدارهای خانگی را بدست آورد. در روز دوم این هفته که پنجشنبه برگزار می‌شود، گیتی پسند در اهواز میهمان گاز خوزستان یکی از قعرنشینان است و شهید منصوری هم به مصاف لبنیات ارژن می‌رود.

برنامه دیدارهای هفته دهم لیگ برتر فوتسال و جدول رده‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:

چهارشنبه - 01/09/91

* جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی - شهرداری ساوه، ساعت 14، سالن شهید پورشریفی تبریز

* شرکت ملی حفاری ایران - صبای قم، ساعت 14، سالن نفت اهواز

پنجشنبه - 20/09/91

* دبیری تبریز - میثاق تهران، ساعت 14، سالن علوم پزشکی تبریز

* شهید منصوری قرچک - لبنیات ارژن فارس، ساعت 14، سالن هفتم تیر قرچک

* گاز خوزستان - گیتی پسند اصفهان ، ساعت 14، سالن شهدای اهواز

* شهرداری تبریز - فرش آرا مشهد، ساعت 14، سالن شهید پورشریفی تبریز

جدول‌ رده‌بندی لیگ فوتسال:

1- صبای قم 19 امتیاز

2- گیتی پسند 18 امتیاز - تفاضل گل 11+

3- شهید منصوری 18 امتیاز - تفاضل گل صفر

4- شرکت ملی حفاری 17 امتیاز (یک بازی بیشتر)

5- فرش آرا مشهد 15 امتیاز

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12- گاز خوزستان 4 امتیاز

13- جمعیت هلال احمر 3 امتیاز