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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۴۷

رحیمی خبرداد:

پوشش تصویری مراسم عزاداری مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد در شبکه دنا

پوشش تصویری مراسم عزاداری مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد در شبکه دنا

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد از پوشش تصویری مراسم عزاداری و سینه زنی مناطق مختلف استان در شبکه استانی دنا خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ ریزی رسانه ای ویژه برنامه ها محرم گفت: شبکه استانی دنا این آمادگی را دارد تا در برنامه‌های مختلف صدا وسیما مراسم عزاداری سنتی و سینه زنی در مناطق مختلف شهری و روستایی استان را به تصویر بکشاند.

وی افزود: به همین منظور ویژه برنامه ای برای انعکاس مراسم سوگواری و سینه زنی مردم استان هر شب از شبکه استانی دنا پخش می شود و در این برنامه همچنین کارشناس مذهبی به تبیین فلسفه قیام عاشورا می پردازد.

رحیمی اظهار داشت: همچنین برنامه ریزی برای انعکاس مراسم عزاداریهای مردم استان در شبکه های سراسری صورت می گیرد.

این مسئول با بیان اینکه مردم این استان در همه صحنه های دفاع از اسلام و انقلاب حضوری حداکثری دارند، بیان داشت: مردم این استان همه شیعه امیر المومنین (ع)و عاشق مکتب امام حسین(ع) هستند و شبکه استانی با تمام توان مراسم سوگواری در مناطق مختلف استان را پوشش می دهد.

وی خواستار همکاری مسئولین شهرستانی و هیئات عزاداری با گروههای تلویزیونی شد و بیان کرد: هیئات مذهبی هم هرگونه تغییر ساعت عزاداری‌های شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌ها را برای اطلاع رسانی به مردم به صدا و سیما اعلام کنند.

کد مطلب 1748809

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