نيكولاس پيلگي فساد مافيا را به رشته تحريردرمي آورد

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" پروژه جديد اين نويسنده فساد مافيا را درمحوريت دارد و شرح حال افسرپليسي را روايت مي كند كه به دنياي مافيا قدم مي گذارد.

خميرمايه اين اثرشباهت بسياري به پرونده فسادي دارد كه درحال حاضر درنيويورك درحال بررسي است. دراين پرونده دوپليس بازنشسته به نامهاي لوييس ايپوليتو و استفان كاراكاپا متهم به همكاري با گانگسترهاي دنياي زيرزميني هستند.

فيلم "رفقاي خوب" به كارگرداني "مارتين اسكورسيسي" درزمره موفق ترين فيلمهاي تاريخ سينما جاي دارد. اين اثر كه از حضورهنرپيشگاني چون "رابرت دونيرو"،"لورين براسكو" و"فرانك سويرو" در نقشهاي محوري سود مي جويد، شرح حال گانگستري را روايت مي كند كه در تلاش براي رساندن اطلاعات به ماموران اف بي آي برمي آيد.