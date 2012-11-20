کمبود نیرو در ثبت احوال شهرستان رودان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عباس نسب ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید محمد ناظمی اردکانی معاون وزیر کشور و ریاست سازمان ثبت احوال از اداره ثبت احوال رودان بازدید ضمن ارائه گزارشی از روند امورثبتی در این شهرستان افزود : در حال حاضی مشکل خاصی پیرامون دسترسی به روستاهای مختلف در حوزه راهها و محورهای ارتباطی نداریم.

وی افزود :در حوزه نیروی انسانی با کمبوداتی مواجه هستیم که طی رایزنی های انجام شده توسط مسئولان اداره کل ثبت احوال استان و مدیرکل محترم در حال حل شدن است.

عباس نسب همچنین افزود: تاکنون 165 هزار سند مجلد در اداره ثبت احوال رودان به ثبت رسیده و تمامی این اسناد آرشیو الکترونیکی شده است.

وی همچنین از آماده سازی ساختمان اداره ثبت احوال بخش رودخانه در این شهرستان خبر داد و افزود: به زودی این اداره نیز با تامین کادر و نیروی انسانی راه اندازی می شود.

مهدی عسکری زاده ،مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان نیز در ادامه یادآور شد در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اداره کل و ادارات شهرستانی رایزنی های گسترده ای شده است به نحوی که حتی مقرر شده از محل برخی پستهای ادارات ادغام شده نیز برای برای اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان استفاده شود.

ناظمی اردکانی در ادامه از قسمتهای مختلف اداره ثبت احوال رودان از جمله سامانه استعلام و بایگانی اسناد بازدید کردند. وی همچنین از نزدیک با چند تن از اربابان رجوع نیز گفتگو داشت.