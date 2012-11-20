دستاوردهای نیروی انتظامی برپایه دانش و پژوهش استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خلیل واعظی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای سیاست ‌گذاری همایش خراسان جنوبی، نظم و امنیت، با بیان اینکه دانش و پژوهش ‌محوری یک اصل اساسی در برنامه‌ های نیروی انتظامی است، اظهارداشت: تولید علم و دانش رسالت ذاتی و اساسی سازمان تحقیقات و نوآوری ناجا است.

وی با اشاره به اهمیت دانش و پژوهشی در نیروی انتظامی، تصریح کرد: بحث دانش و پژوهش ‌محوری از اولویت های سند چشم ‌انداز نیروی انتظامی است.

سرهنگ واعظی اضافه کرد: نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف و ماموریت ‌های مختلف خود در این سند حرکتی علمی مبتنی بر علم، دانش و پژوهش دارد..

وی با بیت اینکه نیروی انتظامی نقش بسزایی در توسعه امنیت ایفا می کند، افزود: نیروی انسانی همراه با علوم روز و دانش رمز موفقیت و پایداری جامعه دارد.

سرهنگ واعظی سازمان تحقیقات و نوآوری ناجا را نهادی علمی و پژوهشی در زمینه کمک و پیشبرد اهداف نیروی انتظامی دانست و عنوان کرد: در این راستا دستاوردهای نیروی انتظامی بر پایه علم و دانش محقق شده و از این پس سازمان تحقیقات و نوآوری ناجا در دستیابی نیروی انتظامی به موفقیت ‌های روزافزون نقش ‌خواهد داشت.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: برنامه ریزی و استفاده از علم و دانش تاثیر بسزایی در موفق بودن کشورها ایفا می کند.