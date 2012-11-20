دانشگاه تهران دارای آمار بیشترین چهره ماندگار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عزیزی بعدازظهر امروز در مراسم آئین اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی که در دانشگاه تهران برگزار شد گفت: همانگونه که دانشگاه تهران نماد آموزش عالی ایران است پردیس هنرهای این دانشگاه هم نماد آموزش هنر در ایران است.

وی به دلیل برگزاری این جشنواره در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: به این دلیل این جشنواره در این پردیس برگزار شد چرا که این پردیس راس علم و هنر ایران است. برترین کنکوری ها در مقاطع مختلف وارد این پردیس می شوند. اکنون 42 رشته هنر، معماری و شهرسازی در این پردیس دایر است و برجسته ترین اساتید و قطب های علمی در زمینه هنر و معماری و شهرسازی در این پردیس فعال هستند.

وی ادامه داد: دانشگاه تهران بیشترین چهره های ماندگار را به خود اختصاص داده که از 60 چهره ماندگار 8 چهره متعلق به پردیس هنرهای زیبا است.

رئیس پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران یادآور شد: برترین مجله های علمی پژوهشی در زمینه های هنر، معماری و شهرسازی در این پردیس وجود دارد.