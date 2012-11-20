افتتاح دو کتابخانه باز در میراث فرهنگی و نیروی انتظامی شهرستان گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی گچساران ظهر سه شنبه در آئین گشایش این کتابخانه ها گفت: راه اندازی و تجهیز این گونه کتابخانه ها از سوی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی از هدر رفتن وقت ارباب رجوع در ادارات جلوگیری می کند.

زمان علی پور با بیان اینکه کتابخوانی باید در بین اقشار مختلف جامعه ترویج داده شود، عنوان کرد: سرانه مطالعه در این استان پایین است و این اقدامات در راستای افزایش سرانه مطالعه بسیار موثر است.

وی بیان داشت: افزایش اطلاعات و آگاهی از طریق مطالعه کیفیت زندگی را در جوامع بالا برده و به افزایش بینش و بصیرت افراد کمک می کند.

علی پور افزود: در این کتابخانه ها کتابهایی با موضوعات مختلف در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: پنج هزار جلد کتاب نیز از طرف فرهنگ و ارشاد اسلامی به این کتابخانه های باز اهدا شد.