به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کارگوه فنی - اجرایی اتحادیه سازمان های تاکسیرانی کشور بعد از ظهر سه شنبه در قم برگزار شد.



در این جلسه که مدیران عامل سازمان های تاکسیرانی کشور حضور داشتند در خصوص سرویس های مدارس اتخاذ تصمیم شد.



همچنین در این جلسه در خصوص آرم سرویس‌های مدارس نیز تصمیم گیری لازم صورت گرفت.



در جلسه اتحادیه سازمان های تاکسیرانی کشور شهردار قم، رئیس شورای شهر قم، مدیر عاملان سازمان های تاکسیرانی کشور حضور داشتند.



این جلسات به صورت مستمر در خصوص بررسی مسائل مربوط به تاکسیرانی برگزار خواهد شد.