ارسال 400اثر به دبیرخانه اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عابدی - دبیر اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی بعدازظهر امروز سه شنبه در مراسم آئین اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی با ارائه گزارشی گفت: فراخوان جشنواره از 20 فروردین سال 91 آغاز شد و تا 20 اردیبهشت ادامه داشت، 10 روز هم مدت آن تمدید شد و در این مدت حدود 400 اثر در زمینه های گرافیک ، کاریکاتور و نقاشی به دبیرخانه ارسال شد.

وی گفت: بیشترین آثار در زمینه گرافیک بود و داوری آثار برعهده اساتید پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود که نقش مهمی را در این زمینه ایفا کرده اند.

دبیرجشنواره ادامه داد: داوران در زمینه پوستر 5 اثر برگزیده و 13 اثر قابل تقدیر انتخاب کردند و در زمینه کاریکاتور و نقاشی هم در هر کدام 5 اثر انتخاب کردند و همچنین اثر دو نفر را در زمینه کاریکاتور قابل تقدیر تشخیص دادند.

وی افزود: آثار برگزیده در کتابی چاپ و ثبت می شود.