  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

ارسال 400اثر به دبیرخانه اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی

ارسال 400اثر به دبیرخانه اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی

400 اثر به دبیرخانه اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی دانشگاه تهران ارسال شد که گرافیک دارای بیشترین آمار از میان آثار ارسالی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عابدی - دبیر اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی بعدازظهر امروز سه شنبه در مراسم آئین اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی هنری بیداری اسلامی با ارائه گزارشی گفت: فراخوان جشنواره از 20 فروردین سال 91 آغاز شد و تا 20 اردیبهشت ادامه داشت، 10 روز هم مدت آن تمدید شد و در این مدت حدود 400 اثر در زمینه های گرافیک ، کاریکاتور و نقاشی به دبیرخانه ارسال شد.

وی گفت: بیشترین آثار در زمینه گرافیک بود و داوری آثار برعهده اساتید پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود که نقش مهمی را در این زمینه ایفا کرده اند.

دبیرجشنواره ادامه داد: داوران در زمینه پوستر 5 اثر برگزیده و 13 اثر قابل تقدیر انتخاب کردند و در زمینه کاریکاتور و نقاشی هم در هر کدام 5 اثر انتخاب کردند و همچنین اثر دو نفر را در زمینه کاریکاتور قابل تقدیر تشخیص دادند.

وی افزود: آثار برگزیده در کتابی چاپ و ثبت می شود. 

کد مطلب 1748818

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