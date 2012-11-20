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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

ناظمی اردکانی عنوان کرد:

توجه سازمان ثبت احوال به توسعه نمایندگی ها

توجه سازمان ثبت احوال به توسعه نمایندگی ها

سندرک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: این سازمان توجه ویژه ای به توسعه نمایندگی ها موجود در سطح روستاها و مراکز بخشها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایندگی ثبت احوال در سندرک میناب که باحضور معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان و مدیرکل ثبت احوال استان محقق شد،اظهار داشت:سازمان ثبت احوال کشور تاکنون توانسته با استفاده از نمایندگی های خود در روستاها و مراکز بخشها خدمات قابل توجهی را به ساکنان اینگونه این مراکز بدهد.

وی هنچنین اضافه کرد: معمولا پس از تخصیص زمین در راستای احداث ادارات ونمایندگی های ثبت احوال ، هیئت امنایی متشکل از فرماندار، امام جمعه و چند فرد معتمد با هدف تامین اعتبارات ساخت سازه های مورد نیاز برای ادارات ثبت احوال تشکیل می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان نیز در ادامه با بیان اینکه بخش سندرک دارای 55 هزارخانوار و جمعیتی حدود 24 هزار نفر است افزود: 21 هزار نفر از این جمعیت در روستاها و حدود سه هزار نفر از این جمعیت در حوزه های شهری ساکن هستند.

مهدی عسکری زاده با بیان اینکه وسعت بخش سندرک به چهار هزار و 500 کیلومتر می رسد افزود:نیاز به توسعه نمایندگی ثبت احوال در سندرک مورد توجه اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان بوده و در این راستا زمینی را نیز برای احداث ساختمان ثبت احوال در سندرک در نظر گرفته ایم.

وی همچنین در ادامه اظهار امیدواری کرد:در راستای آنلاین شدن خدمات در نمایندگی ثبت احوال در بخش سندرک دستگاههای مربوطه همکاری لازم را با اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان داشته باشند.

سندرک در شرق استان هرمزگان واقع شده است.

کد مطلب 1748819

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