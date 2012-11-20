فرانسه با کارت سوریه چشم به خاورمیانه دوخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در تحلیل خود می نویسد : تصمیم "فرانسوا اولاند" در به رسمیت شناختن ائتلاف جدید شورشیان سوری با هدف تامین منافع فرانسه در خاورمیانه و بهبود وجهه سیاست خارجی این کشور انجام شده است.

این اقدام فرانسه می تواند برای این کشور ریسک بسیاری به همراه داشته باشد چون تا کنون کشورهای کمی در اروپا این ائتلاف جدید را به رسمیت شناخته اند.

در حالیکه برنامه های اقتصادی اولاند با انتقادات زیادی در داخل فرانسه مواجه بود واکنش مردد او در خصوص تحولات سوریه نیز موجب شده بود تا اقدامات او با عملکرد قاطعانه "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور سابق فرانسه، در خصوص لیبی به مقایسه گذاشته شود.

فرانسوا اولاند و "معاز الخطیب"

از همین رو بود که اولاند در هفته گذشته با نگاهی به اقدامات سارکوزی، ائتلاف جدید شورشیان سوری را به رسمیت شناخت و اعلام کرد که از اقدامات این گروه در مبارزه با حکومت سوریه حمایت می کند.

علاوه بر آن ، اولاند همچنین اعلام کرد که موضوع مسلح کردن گروه های شورشی سوری را نیز در دست بررسی دارد. این در حالی است که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، ارسال سلاح به شورشیان سوری ممنوع است.

رویترز در ادامه می نویسد : رئیس جمهور فرانسه امیدوار است که با این اقدامات، فرانسه دست بالا را در تحولات آتی سوریه و شکل گرفتن حکومت جدید این کشور در صورت سقوط بشار اسد داشته باشد.

"دنیس بائوچارد" مدیر خاورمیانه وزارت خارجه فرانسه در دهه 1990 در این رابطه به رویترز گفت : اولاند متهم بود که در بعد سیاست خارجی نتوانسته همانند سارکوزی عمل کند از همین رو وی با به رسمیت شناختن ائتلاف جدید شورشیان سوری اینطور وانمود کرد که از یک سیاست خارجی فعال بهره مند است.