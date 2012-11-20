به گزارش خبرنگار مهر، شعبه ای از بانک سرمایه در فاز 19 شرکت پتروپارس (سایت 2 کنگان) در حال راه اندازی است که قرار است این بانک در شهرستان کنگان ولی تحت سرپرستی یکی از بانک‌های استان فارس قرار گیرد.

با توجه به اینکه این بانک در مرکز استان بوشهر نیز وجود دارد بنابر این دلیلی برای انجام آن توسط استان فارس ندارد.

قطعا وقتی این بانک زیر نظر استان فارس باشد، نیرویی که در آن به‌کار خواهند گرفت از کنگان و دیگر نقاط استان بوشهر نخواهد بود.

مهم ترین موضوع این است که با این اتفاق، منابع مالی و پولی هنگفتی از استان بوشهر خارج می شود در حالی که این گردش سرمایه همانطور که حق استان بوشهر است، می تواند در همین استان به انجام برسد.

لزوم پرهیز از ایجاد ناراحتی و سلب آرامش مردم منطقه

امام جمعه بندر کنگان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که کشور و شهرستان ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش است برخی از دوستان باید از سلب آرامش و ایجاد ناراحتی برای مردم منطقه خود داری کنند.

حجت الاسلام محمود محمودی افزود: دوستان از هرگونه اقدام شتاب زده که موجب ناراحتی خاطر مردم می شود با توجه حق و حقوق مردم این شهرستان به عنوان پایتخت و میزبان انرژی کشور باید خودداری کنند. کنگان به عنوان میزبان صنایع بزرگ قطعا بر تمام کشور و جای جای استان مقدم است.

وی اذعان داشت: از مقامات مسئول استانی و شهرستانی در این راستا عاجزانه تقاضا داریم که این کار را دنبال و جلوی تحقق آن نیز گرفته شود ضمن اینکه اگر متولیان این کار- کسانی که قصد راه اندازی این بانک را دارند- از پذیرش نظر مسئولان شهرستانی و استانی خودداری کنند، از مراجع ذی صلاح در این رابطه تقاضای ورود به این جریان خواهیم داشت تا از طریق قانونی اجازه این کار و روی دادن این اتفاق را ندهند.

امام جمعه بندر کنگان در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان اولین نهاد مطلع از این موضوع مراتب را از طریق دفتر اینجانب به اطلاع نماینده مردم دیر، کنگان و جم و همچنین فرماندار شهرستان کنگان رسانده ایم.

پیگیری جدی استاندار بوشهر برای حل مسئله

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص تاکید کرد: ما با جدیت در حال پیگیری موضوع هستیم چرا که بانک سرمایه در استان بوشهر موجود است و دلیلی برای اداره آن توسط استانی غیر از استان بوشهر وجود ندارد.

فریدون حسنوند افزود: ما کاملا برای اداره کردن این شعبه از بانک سرمایه که در شهرستان کنگان واقع شده آمادگی داریم.

دادستان شهرستان کنگان نیز در همین راستا به خبرنگار مهر گفت: چنانچه متولیان این بانک برای این موضوع مطرح شده مجوز نداشته باشند، قطعا از فعالیت آنها جلوگیری خواهیم کرد.

شعبان کاویانپور با اشاره به این مطلب که در حال پیگیری این موضوع هستیم، افزود: ما منتظرگزارش فرمانداری در خصوص مجوز این بانک هستیم که طبیعتا اگر مجوز نداشته باشند، طبق قانون با آن ها رفتار خواهد شد.

امید است در شرایط کنونی که برخی می کوشند با ایجاد بحران و تنش ها در سطح کشور، استان و شهرستان کنگان، اذهان عمومی را مشوش کنند، مسئولین استانی و شهرستانی از این اتفاق ممانعت به عمل بیاورند.

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گزارش: مصطفی صفایی