محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی چمران در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه رئیسجمهور آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در حمایت از جنایت رژیم صهیونیستی وارد عمل شدهاند، اظهار کرد: شرمندهتر از این دولتها، سران برخی کشورهای عربی و اسلامی هستند که نشستهاند و این وضعیت را نظاره میکنند و به فلسطین پیغام میدهند که اگر ارتباط خود را با ایران قطع کنید، ما به شما کمک میکنیم.
وی همچنین ضمن گرامیداشت هفته بسیج و همزمانی آن با ایام دهه اول محرم، خاطرنشان کرد: بسیج در زمان جنگ تحمیلی نشان داد که چگونه بدون توقع مقابل دشمن ایستاده و با همت و تلاش بسیج بود که در این جنگ به پیروزی رسیدیم و توانستیم خاک میهن را از لوث وجود دشمن پاک کنیم.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: بسیج باید بتواند در همه جهات نفوذ کند و همه باید با روحیه بسیجی پیش برویم.
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