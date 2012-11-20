  1. جامعه
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

در جلسه امروز شورا؛

محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه

محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه

رئیس شورای شهر تهران ضمن محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی در کشتار مردم مظلوم فلسطین، گفت: رژیم صهیونیستی مردم بی‌گناه فلسطین از جمله زنان و کودکان را بی‌دلیل به خاک و خون می‌کشد و اسم این اقدام را دفاع از خود می‌گذارد.

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی چمران در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه رئیس‌جمهور آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در حمایت از جنایت رژیم صهیونیستی وارد عمل شده‌اند، اظهار کرد: شرمنده‌تر از این دولتها، سران برخی کشورهای عربی و اسلامی هستند که نشسته‌اند و این وضعیت را نظاره می‌کنند و به فلسطین پیغام می‌دهند که اگر ارتباط خود را با ایران قطع کنید، ما به شما کمک می‌کنیم.

وی همچنین ضمن گرامیداشت هفته بسیج و همزمانی آن با ایام دهه اول محرم، خاطرنشان کرد: بسیج در زمان جنگ تحمیلی نشان داد که چگونه بدون توقع مقابل دشمن ایستاده و با همت و تلاش بسیج بود که در این جنگ به پیروزی رسیدیم و توانستیم خاک میهن را از لوث وجود دشمن پاک کنیم.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: بسیج باید بتواند در همه جهات نفوذ کند و همه باید با روحیه بسیجی پیش برویم.

کد مطلب 1748824

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