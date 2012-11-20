ابراز تاسف صادقی از مخالفت مجلس با تهاتر "نفت خام با قیر"

سید احمد صادقی در گفتگو با مهر در خصوص چگونگی تامین قیر پروژه های راهسازی و قرارداد با پیمانکاران، اظهار داشت: بر اساس قراردادی که وزیر راه و شهرسازی و وزیر نفت به امضا رساندند، توافق شده که قیر به صورت اعتباری از قیرسازان خریداری شود و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیمانکاران 20 درصد از مبلغ کل قیر مورد نیاز را می پردازند، بیان کرد: شرکت ساخت و توسعه به نیابت از پیمانکاران، قیر مورد نیاز پروژه ها را به صورت اعتباری از قیرسازان خریداری می کند و پیمانکاران 20 درصد از مبلغ کل را می پردازند.

وی افزود: 80 درصد باقیمانده قیمت از محل تخصیص وزارت راه و شهرسازی از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به شرکت‌های سازنده قیر پرداخت می شود.

صادقی در عین حال گفت: ما به صورت حواله 20 درصدی قیر را تحویل می گیریم اما تمام قیر مورد نیاز پیمانکار را تهیه می‌کنیم تا توان بیشتری برای اجرای پروژه ها داشته باشند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در خصوص طرح امروز مجلس مبنی بر غیر قانونی بودن تحویل قیر رایگان به پیمانکاران، گفت: طرح امروز مجلس در خصوص موضوع دیگری بود که متاسفانه با آن موافقت نشد، زیرا می توانست سرعت بیشتری به پروژه های راهسازی بدهد.