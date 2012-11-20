  1. سیاست
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

واکنش ایران به اظهارات بی اساس نماینده پارلمان آذربایجان

واکنش ایران به اظهارات بی اساس نماینده پارلمان آذربایجان

سید محمد آیت اللهی مسئول امور رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو اظهارات یک نماینده مجلس جمهوری آذربایجان در متهم کردن ایران به دفاع از تروریسم را بی اساس خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زاهد اروج عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان آذربایجان در گفتگو با سایت «مدرن آذ» امروز 30 آبان در اظهاراتی مغرضانه اعلام کرده بود که اقدامات تروریستی علیه جمهوری آذربایجان در مسیر منافع سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

مسئول امور رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو  با نادرست و بی اساس خواندن اظهارات زاهد اروج گفت مردم شریف آذربایجان به خوبی می دانند که ایران قربانی ترویسم بوده و بسیاری از مقامات ارشد و دانشمندان هسته ای این کشور بارها قربانی تروریسم شده‌اند.

وی مبارزه با ترویسم را یکی از اهداف سیاست خارجی ایران دانست و گفت: تهران آمادگی دارد برای مقابله با تروریسم با کشورهای دوست از جمله جمهوری آذربایجان همکاری نماید.

کد مطلب 1748826

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