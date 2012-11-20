به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به برپایی هیئتهای سوگواری در شهر تهران و جمعیت زیاد شرکت‌کنندگان در این مراسم، اظهار کرد: رعایت برخی نکات زیست محیطی که می‌تواند ضامن سلامت عزاداران حسینی باشد، ضروری است و برپاکنندگان هیئتهای مذهبی باید نسبت به آن اهتمام لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به جلسات کمیته محیط زیست با سازمان دامپزشکی شهر تهران، تاکید کرد: ذبح دام باید با نظارت این سازمان و با رعایت نکات بهداشتی انجام شود.

ابتکار درباره استفاده از ظروف یک بار مصروف پلاستیکی هم هشدار داد و گفت: لیوانهای پلاستیکی به ویژه برای مصرف چای و مایعات گرم مناسب نیست و عوارض گوناگونی برای سلامتی شهروندان به دنبال دارد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران استفاده از ظروف چینی و فلزی و یا ظروف یک بار مصرف با پایه گیاهی را توصیه کرد و گفت: ظروف گیاهی نه تنها برای سلامت مردم مشکل‌ساز نیست، بلکه به محیط‌ زیست نیز آسیب نمی‌زند.

وی بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی در حوزه انتشار صدا به ویژه در ساعات پایانی شب هم تاکید کرد و گفت: طی دو ماه پیش‌رو در سطح شهر مراسم مذهبی برپا می‌شود و باید به نحوه انتشار صدا در ساعات شب توجه ویژه داشته باشیم.

ابتکار خواستار رعایت نظافت شهر از سوی شهروندان پس از برگزاری هیئتها شد و افزود: علاوه بر این آن دسته از هیئتهای مذهبی که بخشی از معابر را مسدود می‌کنند باید در این زمینه هماهنگی کامل را با شهرداری و پلیس راهور داشته باشند تا شاهد تشدید مشکلات ترافیکی تهران نباشیم.