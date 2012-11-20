مشکلات مردم با دستور دادن حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بند علیان ظهر سه شنبه در دیدار چهره به چهره با شهروندان ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و و گرامیداشت هفته بسیج، افزود: برگزاری ملاقات عمومی با شهروندان، گامی اساسی برای توسعه و پیشرفت مدیریت شهری است.

وی عنوان داشت: با توجه به اینکه اداره کردن شهر با پرداخت عوارضات مردم صورت می گیرد، این حق مردم است که بتوانند با مدیریت شهری خود ارتباط داشته باشند و از نزدیک معضلات و مشکلات خود را مطرح کنند.

این مدیر شهری ادامه داد: یکی از وظایف اصلی مدیران به ویژه مدیریت شهری این است که به صورت مرتب با مردم ارتباط داشته و مشکلات آنها را درک کنند.

وی تصریح کرد: به طور قطع با نشستن در اتاق و دستور دادن مشکلات مردم بر طرف نمی ‌شود و مدیران شهری باید در میان مردم حضور یافته و از نزدیک مشکلات و نیازهای جامعه و حوزه کاری خود را درک کنند.

بدون واسطه نیازها و مشکلات با مسئولان مطرح می شود

بندعلیان اضافه کرد: در این جلسات مسئولان واحدهای مختلف شهرداری حضور یافته و مردم بدون واسطه نیازها و مشکلات خود را با مسئولان مطرح می ‌کنند.

وی بیان داشت: این جلسات موجب شده است که نیازهای اصلی مردم را درک کرده و اگر نیاز به صدور دستور و یا اصلاح قوانین باشد در کمترین زمان اقدامات لازم را انجام دهیم.

گفتنی است، در این دیدار مردمی مدیریت شهری ضمن استماع مشکلات مطروحه از سوی 43 نفر از شهروندان دستورات لازم را به حوزه های مختلف شهرداری ابلاغ کرد و همچنین خواستار مشارکت و همکاری بیشتر شهروندان برای رفع مشکلات مزبور شد.

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در شهرداری فرون آباد

خبر دیگر حاکی از آن است که مراسم پر فیض زیارت عاشورا با حضور پرسنل در دهه اول محرم در نمازخانه شهرداری فرون آباد برگزار می شود.

بندعلیان در این رابطه گفت: با فرا رسیدن ماه محرم، ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین(ع)، پرسنل شهرداری نیز همراه پیروان و شیفتگان امام حسین(ع) از اول محرم با سیاهپوش کردن سطح شهر و ساختمان شهرداری و نصب بنرهای متنوع به یاد آن امام شهید(ع) به عزاداری می پردازند.

وی افزود: هدف از برگزاری این مراسم معنوی زنده نگه داشتن قیام عاشورا و حماسه آفرینی شهدای کربلا بوده، شهیدانی که با نثار خون مطهر خود نهال اسلام را آبیاری و این ایثارگری و فداکاری را در روز عاشورا کامل کردند.

شهردار فرون آباد تصریح کرد: شرکت کنندگان در این مراسم ضمن قرائت زیارت عاشورا و ذکر مصیبت و مرثیه خوانی با برگزاری مراسم سینه زنی و نوحه سرایی در غم از دست دادن مظلوم کربلا بر سر و سینه می زنند و اشک از دیدگان جاری می سازند.

وی یادآور شد: این مراسم همه روزه تا پایان دهه اول محرم، از ساعت هفت و 30 دقیقه صبح در نمازخانه شهرداری برگزار می شود.