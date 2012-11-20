  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

انتقاد دانش آموزان قزوینی از بی عدالتی و تبعیض در جهان

انتقاد دانش آموزان قزوینی از بی عدالتی و تبعیض در جهان

قزوین- خبرگزاری مهر: دانش آموزان قزوینی در نامه ای به بان کی مون، نسبت به بی عدالتی و تبعیض در جهان انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی شایستگان قزوین که برای بازدید از موزه تهران و دیدار با کارکنان جانباز شیمیایی این موزه رفته بودند، نامه خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی به دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران دادند.
 
دانش آموزان قزوینی در این نامه به کشته شدن انسانهای بی گناه به خاطر قدرت و پول انتقاد کرده و نوشته اند: اگر هزینه جنگ ها برای از بین برن فقر هزینه می شد شاهد رشد فقر در جهان نبودیم.
 
در ادامه این نامه آمده است: ما فرزندان ایران اسلامی ضمن ابراز تاسف و ناراحتی از وضعیت حاکم بر جهان و کشته شدن انسانها بخصوص کودکان خواستار از بین رفتن این تبعیض و بی عدالتی ها هستیم.
 
کد مطلب 1748833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها