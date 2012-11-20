انتقاد دانش آموزان قزوینی از بی عدالتی و تبعیض در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی شایستگان قزوین که برای بازدید از موزه تهران و دیدار با کارکنان جانباز شیمیایی این موزه رفته بودند، نامه خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی به دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران دادند.

دانش آموزان قزوینی در این نامه به کشته شدن انسانهای بی گناه به خاطر قدرت و پول انتقاد کرده و نوشته اند: اگر هزینه جنگ ها برای از بین برن فقر هزینه می شد شاهد رشد فقر در جهان نبودیم.

در ادامه این نامه آمده است: ما فرزندان ایران اسلامی ضمن ابراز تاسف و ناراحتی از وضعیت حاکم بر جهان و کشته شدن انسانها بخصوص کودکان خواستار از بین رفتن این تبعیض و بی عدالتی ها هستیم.

