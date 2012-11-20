کنگره استانی خانه کارگر در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستی با بیان اینکه جامعه کارگری پیشتاز عرصه تولید، سازندگی و توسعه در کشور است، افزود: کارگران بعنوان موتور محرک جهاد اقتصادی بوده و مدیران با حمایت و پشتیبانی و فراهم کردن رفاه و آسایش آنان نقش مهمی در افزایش بهره وری نیروی کار دارند.

وی، از جامعه کارگری بعنوان سرمایه ارزشمند نظام در عرصه تولید نام برد وتصریح کرد: جامعه کارگری در طول انقلاب اسلامی همواره کشور را از خدمات خود سیراب کرده و بخش قابل توجهی از موفقیت های ایران اسلامی مرهون تلاش و زحمات آنهاست و امروز نیز همت والای جامعه کارگری در عرصه های مختلف تولید باعث شد تا تحریم ها به اقتصاد کشور ضربه وارد نکند.

مشاور وزیر ومدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان در ادامه هرگونه اقدام جهت حمایت از کارگران را پشتیبانی از سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی عنوان وتامین نیازهای مادی ومعنوی آنان را ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد که با تعامل مناسب بین کارگران وکارفرمایان حقوق ومنافع دو ضلع تولید، پایدار و حفظ شود.

راستی، خاطرنشان کرد: تشکل های کارگری مثل خانه کارگر می توانند مشکلات جامعه کارگری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حل آن به مسوولان ارائه دهند.

دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان نیز با بیان اینکه کارگران بزرگترین تشکیلات در تولید و اقتصاد کشور را تشکیل می دهند، اظهار داشت: این قشر نقش مهمی در تولید بر عهده دارند و امروز تنها با کار منسجم تشکیلاتی و توسعه و وحدت آن می توان شاهد تحقق خواسته مردان و زنان عرصه کار و تولید و صنعت بود.

محمد دریانوس افزود: امروز جامعه کارگری به نقطه ای رسیده که با فراخوان اعضای خود می تواند با انتخاب نماینده ای مستقل از جامعه کارگری در همه عرصه های انتخاباتی صاحب کرسی شود.

وی از عضویت بیش از 13 هزار کارگر در تشکلات کارگری استان خبر داد و بیان داشت: قرارداد با بیمه های تکمیلی، انعقاد قرارداد با بیمه های ماشین آلات، تعاونی مسکن مهر خانه کارگر، پیگیری و رفع مشکلات کارگران، انعقاد قرارداد با گروه های آموزشی و غیره از جمله خدمات ارائه شده توسط خانه ی کارگر به شمار می رود.

کنگره استانی خانه کارگر استان هرمزگان هر چهار سال یکبار برگزار می شود که هفت نفر بعنوان نماینده راهی کنگره سراسری انتخابات خانه کارگر می شوند.

کنگره عالی ترین رکن خانه کارگر است که انتخاب اعضای شورای مرکزی و دبیرکل، تغییر اساسنامه و بررسی پیشنهادات اعضا و... را بر عهده دارد که بعد از برگزاری کنگره‌های شهرستانی، منتخبین آن به مرحله استانی راه می‌یابند و منتخبین استانی نیز به کنگره سراسری معرفی خواهند شد.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکلی غیر دولتی است که با هدف پیگیری مطالبات و حقوق کارگران و منسجم ساختن آنها در عرصه‌های اجتماعی تشکیل شده و حمایت از نیروی کار و تولید داخلی، ارتقای وضعیت معیشتی کارگران، ارتقای سطح رفاه ویژه خانواده کارگران تشکیل و راه‌اندازی شده است.