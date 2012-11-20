برگزاری نخستین همایش ملی گز در شهر بلداجی/ اعزام تجار به تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله صفری افزود:این همایش با توجه به گستردگی زمینههای تولید گز و نیاز روزافزون به تبادل نظر و گسترش اندیشههای نو در این زمینه و لزوم هماهنگی بین جامعه علمی و صنعتی کشور برگزار میشود.
وی با بیان اینکه گز بلداجی بهترین گز کشور است، افزود: گز نام یکی از شیرینیهای معروف است که از ترکیب چند ماده که مهمترین آنها انگبین، سفیده تخممرغ و مغز پسته و بادام است ساخته میشود.
وی ادامه داد: فرهنگسازی، گز و نقش آن در اشتغال و توسعه، پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی گز، گردشگری و سوغات از محورهای اجتماعی و فرهنگی این همایش است.
معاون بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: علاقهمندان میتوانند مقالات خود را در هر یک از این محورها تدوین و ارسال کنند.
وی با بیان اینکه اولویت با مقالات علمی- پژوهشی است، بیان داشت: مقالات ارائه شده در این جشنواره نباید قبلا در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ شده باشند.
وی بیان کرد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پست الکترونیکی gaz.group@yahoo.com ارسال کنند.
91 درصد سرمایه گذاری واحدهای صنعتی بروجن فعال است
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بروجن گفت: 91 درصد حجم سرمایه گذاری انجام شده در واحدهای صنعتی این شهرستان هم اکنون فعال است.
حسن شمسی پور سرمایه در گردش واحدهای صنعتی فعال بروجن را پنج هزار و 930 میلیارد ریال با اشتغال بیش شش هزار نفر اعلام کرد.
وی میزان سرمایه گذاری طرح های مهر ماندگار شهرستان بروجن را چهار هزار و 800 میلیارد ریال اعلام کرد.
فراخوان تجار و بازرگانان در چهارمحال و بختیاری برای اعزام به کشور تاجیکستان آغاز شد.
معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: تجار و بازرگانانی که تمایل به همراهی هیئت تجاری ایران به تاجیکستان را دارند،تا پایان13 آذرماه برای نام نویسی مهلت دارند.
رحمت الله صفری افزود: این هیئت تجاری از چهارم تا یازدهم دیماه در کشور تاجیکستان برای مبادلات تجاری با تجار آن کشور رایزنی می کند.
وی گفت: دیدار با سفیر و رایزنان، بازدید از مراکز تجاری و تولیدی، نشست با روسای اتاق بازرگانی کشور تاجیکستان، تبادل نظر و انعقاد قراردادهای تجاری از برنامه ها این سفر هشت روزه است که بازرگانان این استان هم می توانند برای مبادلات کالاهای تولیدی با تبادل نظر و بازارهای جدید صادراتی رایزنی کنند.
فاز توسعه کارخانه سیمان شهرکرد اشتغال 400 نفر را تامین می کند.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه فاز توسعه کارخانه سیمان شهرکرد در واقع یک کارخانه سیمان جدید است، گفت: فاز توسعه این کارخانه، زمینه اشتغال 400 نفر را به صورت مستقیم فراهم می کند.
کرمی افزود: در حال حاضر 400 نفر به طور مستقیم و سه هزار نفر به طور غیر مستقیم در کارخانه سیمان شهرکرد مشغول به کار هستند و این کارخانه در سالجاری 34 درصد افزایش تولید نسبت به ظرفیت اسمی خود در تولید هفت نوع سیمان با کیفیت داشته است.
رحمان کرمی افزود: این کتابها در زمینه های صنعتی،معدنی ،تجاری ، اجتماعی ،دینی و مذهبی است.
وی بیان کرد: بیش از سه هزار نسخه کتاب تخصصی دیگر نیز در کتابخانه این سازمان برای استفاده اهل کتاب موجود است.
کتابخانه سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در سال 1370 راه اندازی شد.
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