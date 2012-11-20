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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

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برگزاری نخستین همایش ملی گز در شهر بلداجی/ اعزام تجار به تاجیکستان

برگزاری نخستین همایش ملی گز در شهر بلداجی/ اعزام تجار به تاجیکستان

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از برگزاری نخستین همایش ملی گز همزمان با هشتم بهمن سال جاری در بلداجی از توابع شهرستان بروجن این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله صفری افزود:این همایش با توجه به گستردگی زمینه‌های تولید گز و نیاز روزافزون به تبادل نظر و گسترش اندیشه‌های نو در این زمینه و لزوم هماهنگی بین جامعه علمی و صنعتی کشور برگزار می‎شود.

وی با بیان اینکه گز بلداجی بهترین گز کشور است، افزود: گز نام یکی از شیرینی‌های معروف است که از ترکیب چند ماده که مهم‌ترین آن‌ها انگبین، سفیده تخم‌مرغ و مغز پسته و بادام است ساخته می‎شود.

وی ادامه داد: فرهنگ‌سازی، گز و نقش آن در اشتغال و توسعه، پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی گز، گردشگری و سوغات از محورهای اجتماعی و فرهنگی این همایش است.

معاون بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را در هر یک از این محورها تدوین و ارسال کنند.

وی با بیان اینکه اولویت با مقالات علمی- پژوهشی است، بیان داشت: مقالات ارائه شده در این جشنواره نباید قبلا در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ شده باشند.

وی بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پست الکترونیکی gaz.group@yahoo.com  ارسال کنند.

91 درصد سرمایه گذاری واحدهای صنعتی بروجن فعال است

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بروجن گفت: 91 درصد حجم سرمایه گذاری انجام شده در واحدهای صنعتی این شهرستان هم اکنون فعال است.

حسن شمسی پور سرمایه در گردش واحدهای صنعتی فعال بروجن را پنج هزار و 930 میلیارد ریال با اشتغال بیش شش هزار نفر اعلام کرد.

وی میزان سرمایه گذاری طرح های مهر ماندگار شهرستان بروجن را چهار هزار و 800 میلیارد ریال  اعلام کرد.

وی گفت: هم اکنون بیش از 340 واحد صنعتی ، در پنج شهرک صنعتی شهرستان بروجن، فعالیت می کنند.
 
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بروجن افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه 21 پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی با 608 میلیارد و 745 میلیون ریال سرمایه گذاری و 142 فرصت شغلی جدید در این شهرستان صادر شده است.
 
آغاز فراخوان تجار و بازرگانان در چهارمحال و بختیاری برای اعزام به کشور تاجیکستان

فراخوان تجار و بازرگانان در چهارمحال و بختیاری برای اعزام به کشور تاجیکستان آغاز شد.

معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: تجار و بازرگانانی که تمایل به همراهی هیئت تجاری ایران به تاجیکستان را دارند،تا پایان13 آذرماه برای نام نویسی مهلت دارند.

رحمت الله صفری افزود: ‌این هیئت تجاری از چهارم تا یازدهم دیماه در کشور تاجیکستان برای مبادلات تجاری با تجار آن کشور رایزنی می کند.

وی گفت: دیدار با سفیر و رایزنان، بازدید از مراکز تجاری و تولیدی، نشست با روسای اتاق بازرگانی کشور تاجیکستان، تبادل نظر و انعقاد قراردادهای تجاری از برنامه ها  این سفر هشت روزه  است که بازرگانان این استان هم می توانند برای مبادلات کالاهای تولیدی با تبادل نظر و بازارهای جدید صادراتی رایزنی کنند.
 
اشتغالزایی 400 نفری در فاز دوم کارخانه سیمان شهرکرد

فاز توسعه کارخانه سیمان شهرکرد اشتغال 400 نفر را تامین می کند.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه فاز توسعه کارخانه سیمان شهرکرد در واقع یک کارخانه سیمان جدید است، گفت: فاز توسعه این کارخانه، زمینه اشتغال 400 نفر را به صورت مستقیم فراهم می کند.
 
رحمان کرمی گفت: فاز دوم کارخانه سیمان شهرکرد 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا اوایل سال 1394 بهره برداری شود و 180 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای احداث این فاز توسعه است.

کرمی افزود: در حال حاضر 400 نفر به طور مستقیم و سه هزار نفر به طور غیر مستقیم در کارخانه سیمان شهرکرد مشغول به کار هستند و این کارخانه در سالجاری 34 درصد افزایش تولید نسبت به ظرفیت اسمی خود در تولید هفت نوع سیمان با کیفیت داشته است.
 
800 نسخه کتاب به کتابخانه های چهارمحال و بختیاری اهدا شد
 
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:‌ این سازمان بیش از 800 نسخه کتاب تخصصی و عمومی را به امور کتابخانه های این استان ، اهدا کرده است.

رحمان کرمی افزود: این کتابها در زمینه های صنعتی،معدنی ،تجاری ، اجتماعی ،دینی و مذهبی است.

وی بیان کرد:‌ بیش از سه هزار نسخه کتاب تخصصی دیگر نیز در کتابخانه این سازمان برای استفاده اهل کتاب موجود است.

کتابخانه  سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در سال 1370 راه اندازی شد.
کد مطلب 1748837

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