علمای دینی و دانشگاهیان رسالت سنگینی در زنده نگه داشتن ارزش های انقلاب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر روز سه شنبه در گردهمایی بزرگ دانشگاهیان عاشورایی که در مصلای بیت المقدس شهر اراک برگزار شد بر حرکت فعالیت حوزه و دانشگاه در کنار هم تاکید کرد و خاطر نشان کرد: این دو باید در تولید علم روز دنیا و تبیین فرهنگ دینی مکمل هم باشند.



وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با بصیرت افزایی گفت: دانشگاهیان باید روح امید، وحدت کلمه و مجاهدت را در خود و جامعه احیا کنند.



امام جمعه اراک خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران امان امام (ره) و شهدا است که به دست ما سپرده شده است و کوچکترین غفلتی در این زمینه ما را دچار شکست می کند.



وی افزود: در دوران انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی ملت ایران توانست با بهره گیری از قیام عاشورا دشمن را ذلیل کرده و با صبر و استقامت انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند.



آیت الله دری انقلاب اسلامی ایران را الگوی برای جهان اسلام دانست و گفت: ملت ایران باید با توجه به رهنمودهای رهبری زمینه فناوری، تکنولوژی، اقتصاد مقاومتی را فراهم کرده و کشور را به رشد و تعالی برسانند.



وی با تاکید بر اینکه قیام عاشورا درس مقاومت، پایداری و مردانگی به انسان ها آموخت اظهارداشت: قیام حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) درس مقاومت و پایداری به انسان ها آموخت و انقلاب اسلامی ایران نیز به برکت این قیام و تاسی از آن به پیروزی رسید.



گفتنی است، برگزاری مراسم عزاداری و سینه زنی و اقامه نماز جماعت از دیگر برنامه های این مراسم بود.