برخي دروس آموزشي كاركنان دولت توسط سازمان تبليغات تدوين مي شود

محمد سادات منصوري مدير دفتر برنامه ريزي وتوسعه آموزش عالي ديني معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : بر اساس ابلاغيه اي از سازمان مديريت و برنامه ريزي ، به منظور آموزش كاركنان دولت ، سرفصل برخي دروس توسط دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش عالي ديني معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي تهيه و تدوين مي شود .

سادات منصوري افزود : شناخت علم و دين ، توسعه دين و فرهنگ ، انديشه هاي سياسي ، اخلاق اداري و مناسبات انساني و آموزش احكام از جمله 6 عنواني است كه سرفصل هاي آنها از سوي سازمان تبليغات تدوين خواهد شد .

مدير دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش عالي ديني معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در ادامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز را ديگر سرفصل تعيين شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد و گفت : اين عناوين در قالب واحد هاي درسي تهيه شده و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار مي گيرد .

وي با اعلام اين كه واحدها و منابع تهيه شده پس از تأئيد از سوي سازمان مديريت در اختيار مؤسسات دولتي قرار خواهد گرفت ، افزود : بر اساس پيش بيني هاي انجام شده ، پس از تهيه سرفصل هاي فوق ، آموزش كاركنان دولت مطابق با اين واحدها و به صورت يكسان برگزار خواهد شد .