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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹

مدير دفتر توسعه آموزش عالي ديني سازمان تبليغات در گفت وگو با "مهر":

برخي دروس آموزشي كاركنان دولت توسط سازمان تبليغات تدوين مي شود

مدير دفتر توسعه آموزش عالي ديني سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به اين كه به منظور آموزش كاركنان دولت ، بنا به درخواست سازمان مديريت و برنامه ريزي سرفصل برخي از دروس توسط اين دفتر تهيه مي شود ، اعلام كرد : پس از تهيه سرفصل هاي 6 عنوان تعيين شده ، تمام كاركنان دولت واحدهاي فوق را آموزش مي بينند.

محمد سادات منصوري مدير دفتر برنامه ريزي وتوسعه آموزش عالي ديني معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : بر اساس ابلاغيه اي از سازمان مديريت و برنامه ريزي ، به منظور آموزش كاركنان دولت ، سرفصل برخي دروس توسط دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش عالي ديني معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي تهيه و تدوين مي شود .

سادات منصوري  افزود : شناخت علم و دين ، توسعه دين و فرهنگ ، انديشه هاي سياسي ، اخلاق اداري و مناسبات انساني و آموزش احكام از جمله 6 عنواني است كه سرفصل هاي آنها از سوي سازمان تبليغات تدوين خواهد شد .

مدير دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش عالي ديني معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در ادامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز را ديگر سرفصل تعيين شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد و  گفت  : اين عناوين در قالب واحد هاي درسي تهيه شده و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار مي گيرد .

وي با اعلام اين كه واحدها و منابع تهيه شده پس از تأئيد از سوي سازمان مديريت در اختيار مؤسسات دولتي قرار خواهد گرفت ، افزود : بر اساس پيش بيني هاي انجام شده ، پس از تهيه سرفصل هاي فوق ، آموزش كاركنان دولت مطابق با اين واحدها و به صورت يكسان برگزار خواهد شد .

کد مطلب 174884

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