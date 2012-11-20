انهدام باند خارجی فروش دلارهای سیاه/زندگی متهمان در مسافرخانه جنوب شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمود صادقی افزود: برابر گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت یک باند اتباع خارجی در زمینه تهیه و توزیع دلار های سیاه، ماموران عملیات پلیس مهاجرت با تلاش شبانه روزی و کنترل و سرکشی از هتل و مهمانپذیر ها موفق شدند تعدادی از افراد این باند را که تبعه کشور های آفریقایی بودند، در یکی از مهمانپذیر های جنوب شهر تهران شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.

وی افزود: در بازرسی از محل اقامت این افراد، تعدادی دلارهای جعلی معروف به دلار های سیاه، مقداری مواد شیمیایی و کاغذ های مربوط به تهیه این دلار ها به همراه مقداری یوروی تقلبی کشف و ضبط شد و 3 متهم دستگیر شده نیز به مقر پلیس اتباع خارجه منتقل شدند.

سردار صادقی تصریح کرد: ماموران هنگام بررسی بر روی پرونده، با مراجعه یکی از شاکیان دریافتند که نفر چهارم این باند، قصد دارد طی یک ملاقات، تعدادی دلار سیاه و جعلی را به شاکی بفروشد؛ بنابراین بلافاصله با هماهنگی قضایی و شناسایی محل قرار در شمال تهران، آموزش های لازم به شاکی داده شد و پس از حضور سرکرده این باند جهت تحویل دلارهای جعلی، وی در یک فرصت مناسب دستگیر و به همراه مقادیر قابل توجهی دلار سیاه و جعلی برای تحقیقات بیشتر به مقرر پلیس منتقل شد.

به گفته این مقام انتظامی، در بررسی ها مشخص شد که این افراد طعمه های خود را از طریق اینترنت و چت روم ها انتخاب و درحالیکه در ایران ساکن بودند، خود را ساکن کشور های خارجی معرفی می کردند.

رئیس پلیس اتباع خارجه و گذرنامه با اشاره به اینکه این افراد برای جلب اعتماد طعمه های خود، با آنها در لابی های هتل های مجلل و پنج ستاره شمال تهران قرار ملاقات می گذاشتند، افزود: این درحالی است که اعضای باند در مهمانپذیر های جنوب تهران اقامت داشتند.

سردار صادقی ادامه داد: این متهمان دارای میانگین سنی بین 25 تا 35 سال هستند و با توجه به شرایط رشد سریع و افزایش قیمت ارز با قصد کلاهبرداری از شهروندان ایرانی وارد کشور شده بودند و مبلغی در حدود 60 هزار دلار را کلاهبرداری کرده اند.

وی درخصوص علت نام گذاری این باند تحت عنوان ”باند دلارهای سیاه“، گفت: اعضای این باند، کاغذ های سیاه رنگی را با خود به کشور ایران آورده که پس از عبور این کاغذها از مرز با استفاده از مواد شیمیایی آنها را تبدیل به دلار کرده و به نصف قیمت واقعی آن به فروش می رساندند در صورتیکه این دلارها تقلبی و جعلی بودند.

سردار صادقی با اشاره به اینکه اکثر مالباختگان به علت اینکه از مجاری غیر قانونی قصد معاملات ارزی را داشتند مورد کلاهبرداری اعضای این باند قرار گرفته اند، تصریح کرد: مالباختگان به همین علت از طرح شکایت از این افراد صرفنظر کرده اند.

وی در پایان افزود: شهروندان در صورتی که مورد کلاهبرداری قرار گرفتند می توانند بدون هیچ گونه منع قانونی به پلیس اتباع خارجه و گذرنامه واقع در خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به خیابان فاطمی، پلیس اتباع خارجه و گذرنامه مراجعه کنند یا با تلفن شماره 88800000 تماس بگیرند.