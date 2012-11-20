بارش باران در خوزستان متوقف می شود

مسعود دهملایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تداوم تاثیر خط ناپایدار لایه میانی جو برای شبانه روز آینده انتظار وقوع ناپایداری ها به شکل رگبارهای پراکنده و احتمال رعد و برق تا عصر امروز پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه با عبور سیستم باران زا از منطقه و غربی شدن جریانات سطح زمین بتدریج با آسمانی تا قسمتی ابری مواجه خواهیم شد، افزود: به این ترتیب روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در خوزستان باران نخواهیم داشت.

دهملایی تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی پیش بینی می شود بارندگی های بعدی در استان خوزستان در روزهای جمعه و شنبه صورت گیرد.

وی در خصوص وضعیت جوی استان طی 24 ساعت گذشته، اظهار کرد: در شبانه روز گذشته آغاجاری و امیدیه با 27 و دهدز با 7 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط گزارش شده‌اند.

مدیر کل هواشناسی استان خوزستان وضعیت هوا را نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق و مه عنوان کرد و گفت: جهت باد شمال غربی گاهی جنوب شرقی و سرعت باد20 تا 35 کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ماکزیمم سرعت باد را 50 کیلومتر در ساعت اعلام کرد و افزود: حداکثر دمای اهواز در 24 ساعت آینده به 20 و حداقل به 13 درجه سانتی گراد خواهد رسید.