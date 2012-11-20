تهاتر نفت خام با قیر؛ قانونی یا غیرقانونی/ مجلس مخالفت کرد، دولت اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، طرح "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی" امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جنجال ساز شد و در نهایت نمایندگان مجلس پس از بحث و تبادل نظر طولانی در این خصوص با 121 رای موافق، 66 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر کلیات این طرح یک فوریتی را رد کردند؛ بنابراین طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شد.

کلیات این طرح فوریتی در حالی در مجلس رد شد که در صورت تصویب نهایی، مقرر می شد، معادل یک میلیارد دلار از طریق تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی تخصیص یابد.

با این وجود، خبر می‌رسد دولت با محوریت وزارت راه و شهرسازی طرح "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی" را نزدیک دو ماه است که اجرایی کرده است.

نحوه تهاتر نفت خام با قیر اینگونه است که دولت نفت خام را رایگان در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد و پالایشگاه‌ها نیز آن را فرآوری و محصولاتی همچون VB ( خوراک تولید قیر) تولید و سپس آن را به صورت رایگان در اختیار شرکت‌های قیرسازی می‌گذارند. در ادامه قیرسازان هم قیر تولیدی خود را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی می‌دهند تا این وزارتخانه قیر را برای پرداخت بدهی دولت، به پیمانکاران بدهد.

حال این پرسش مطرح است که اگر طرح "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی" با اصول 53، 55 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد و همین موضوع نیز رد این طرح در پارلمان را در روز جاری به دنبال داشته، چگونه است که دولت نزدیک به دو ماه است آن را اجرایی کرده است.

نمایندگان طراح "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی" در ارائه این طرح تاکید کرده بودند که "با افزایش قیمت فرآورده های نفتی بهای قیر مصرفی در پروژه های راه‌سازی و شهرها از 850 هزار ریال در سال 1388 و 7 میلیون ریال در سال 1390 افزایش یافته است که این افزایش موجب گردیده عمده پروژه های نگهداری وبهسازی راه ها و همچنین آسفالت شهرها، بالاخص شهرهای کوچک متوقف شود. بنابراین به منظور کمک به تهیه قیر در بند(2-3) قانون بودجه سال 91، پیش بینی شده است در صورت تامین کامل درآمدهای نفتی در سال 91 معادل ریالی یک میلیارد دلار برای تامین قیر اختصاصی یابد. با توجه به عدم امکان تامین درآمدهای نفتی در سال 91، امکان تخصیص چنین مبلغی برای تامین قیر امکان پذیر نیست. بنابراین با توجه به امکان جزء(3-24) قانون بودجه سال 91، این طرح ارائه می شود."

به گزارش مهر، متن طرح یک فوریتی اصلاح بند(3) قانون بودجه سال 1391 به کشور که کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد، بدین شرح است:

"ماده واحده- عبارت یک میلیارد دلار برای تامین قیر پروژه های عمرانی از متن جزء (2-3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور حذف و یک جزء به عنوان جزء(14-3) به شرح زیر به بند(3) الحاق می شود:

14-3- وزارت نفت مکلف است با اختصاص معادل ریالی یک میلیارد دلار نفت خام(سهم دولت) به قیمت تسعیر نرخ روز ارز به شکل تهاتری و معاوضه ای به قیمت 95 درصد فوب خلیج فارس، قیر مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نیز طرح ها و پروژه های شهرداری های سراسر کشور از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را تامین کند. قیر تولیدشده به نسبت 60 درصد سهم وزارت راه و شهرسازی شامل راه ها، بهسازی و اجرای طرح های هادی روستایی و 40 درصد سهم شهرداری ها توزیع می گردد.

تبصره 1- معادل ریالی منظور شده در این بند حسب تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پایان سال جاری از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تسویه می گردد.

خزانه داری کل کشور مکلف است، در پایان سال مالی مطابق سایر ضوابط معاملات تهاتری و معاوضه‌ای نفت، پس از تایید وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت، حساب های بین شرکت ملی نفت ایران و خزانه داری کل کشور را در این زمینه تسویه کند.

تبصره 2- وزارت نفت مکلف است، با مقاطع سه ماهه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران ارائه کند."

براساس این گزارش، رای به کلیات به دلیل مغایرت با قانون برنامه نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود، که کلیات این طرح به تصویب مجلس نرسید.