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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

پیرویسی:

توسعه ورزش همگانی در زندانهای قزوین ضروری است

توسعه ورزش همگانی در زندانهای قزوین ضروری است

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون اداره کل زندانهای استان قزوین، عمومی کردن ورزش در زندانها را ضروری دانست وخواستار حضورفعال مددجویان دربرنامه های ورزشی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیرویسی ظهر سه شنبه در بازدید از اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی آراسنج اظهارداشت: برنامه های ورزشی علاوه برحفظ سلامت و تندرستی مددجویان، با ناهنجاریهای اجتماعی آنها مقابله می کند.
 
وی به مددجویان ورزشکار برگزیده اردوگاه توصیه کرد: درمدت حضور خود درزندان قدر فرصت ها را دانسته و از امکانات موجود فرهنگی، ورزشی و آموزشی بهره لازم را ببرند.
 
معاون اداره کل زندانهای قزوین تصریح کرد: ورزش در زندانها از جمله محور‌هایی است که همواره مورد تأکید برنامه های سازمانی قرار داشته است.
 
وی یادآورشد: با توجه به اهمیت ورزش در زندان باید زمینه ای فراهم کرد که همه مددجویان در این عرصه حضور فعال داشته باشند.
 
پیرویسی گفت: با برنامه ریزی های کارشناسی شده و مدون روز به روز شاهد گسترش ورزش و شکوفایی استعدادهای ورزشی مددجویان هستیم.
 
وی به حمایت مددجویان ورزشکار تأکید کرد و اظهارداشت: اهمیت و تشویق زمینه تربیت و تعالی روح ورزشکاران رابه همراه دارد و با این اقدام به موقع سایرین نیز به انجام فعالیتهای ورزشی تشویق خواهند شد. 
 
پیرویسی به آسیب های جنبی زندان اشاره و عنوان کرد: سلب آزادی شرایط روحی و روانی سنگینی را بر مددجویان متحمل ساخته و آنها بیش از سایر افراد در جامعه نیازمند حضور در رقابتهای ورزشی بویژه ورزشهای جمعی و گروهی هستند.
 
در پایان این دیدار به ورزشکاران برگزیده اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی آراسنج جوایزی به رسم یادبود اهداء شد.
کد مطلب 1748853

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