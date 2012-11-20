توسعه ورزش همگانی در زندانهای قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیرویسی ظهر سه شنبه در بازدید از اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی آراسنج اظهارداشت: برنامه های ورزشی علاوه برحفظ سلامت و تندرستی مددجویان، با ناهنجاریهای اجتماعی آنها مقابله می کند.

وی به مددجویان ورزشکار برگزیده اردوگاه توصیه کرد: درمدت حضور خود درزندان قدر فرصت ها را دانسته و از امکانات موجود فرهنگی، ورزشی و آموزشی بهره لازم را ببرند.

معاون اداره کل زندانهای قزوین تصریح کرد: ورزش در زندانها از جمله محور‌هایی است که همواره مورد تأکید برنامه های سازمانی قرار داشته است.

وی یادآورشد: با توجه به اهمیت ورزش در زندان باید زمینه ای فراهم کرد که همه مددجویان در این عرصه حضور فعال داشته باشند.

پیرویسی گفت: با برنامه ریزی های کارشناسی شده و مدون روز به روز شاهد گسترش ورزش و شکوفایی استعدادهای ورزشی مددجویان هستیم.

وی به حمایت مددجویان ورزشکار تأکید کرد و اظهارداشت: اهمیت و تشویق زمینه تربیت و تعالی روح ورزشکاران رابه همراه دارد و با این اقدام به موقع سایرین نیز به انجام فعالیتهای ورزشی تشویق خواهند شد.

پیرویسی به آسیب های جنبی زندان اشاره و عنوان کرد: سلب آزادی شرایط روحی و روانی سنگینی را بر مددجویان متحمل ساخته و آنها بیش از سایر افراد در جامعه نیازمند حضور در رقابتهای ورزشی بویژه ورزشهای جمعی و گروهی هستند.

در پایان این دیدار به ورزشکاران برگزیده اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی آراسنج جوایزی به رسم یادبود اهداء شد.