نظارت بر رفتار بازیکنان و کادر فنی تیم ها از هفته 16 لیگ بیشتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن زاده ضمن بیان مطلب فوق گفت: این روزها اهالی فوتبال مخصوصا عوامل تیم ها (بازیکنان، سرمربی، کادر اجرایی) در مصاحبه ها وکنفرانس مطبوعاتی و یا در هر فرصتی که در برخورد با عوامل رسانه ها برایشان پیش می آید مطالبی را مطرح می کند که توهین به برخی از افراد است.

وی درهمین خصوص افزود: صحبت بازیکنان علیه داور مسابقه، اتهام به داوران و یا برخی از مصاحبه ها که برعلیه مقامات فدراسیون فوتبال وجود دارد را بررسی می کنیم و با افرادی که مصاحبه کرده اند، برخورد خواهیم کرد. حتی اگر رفتاری از دید ناظران کمیته انضباطی دور بماند و طی گزارشی به این کمیته اعلام شود، بی شک به آن رسیدگی و طبق مقررات برخورد می کنیم.

رئیس کمیته انضباطی خاطرنشان کرد: از بازیکنان لیگ برتری که عضویت در تیم ملی دارند و برای آحاد جامعه الگو هستند، می خواهیم که در بازیهای باشگاهی خود دچار رفتارهای چالش از نشوند. هرچند که می دانیم برخی از ملی پوشان به خاطر مسابقات مختلف تحت فشار هستند، اما آنها را به صبر و بردباری دعوت می کنیم تا از بروز و ترویج هر گونه مشکل در رقابتهای لیگ جلوگیری کنیم.

رئیس کمیته انضباطی در ادامه ضمن تشکر از نکونام به عنوان کاپیتان تیم ملی و بازیکنان با اخلاق فوتبال ایران گفت: بعد ازتخلفی که از سوی این بازیکن سر زد و از سوی داور مسابقه اخراج شد، طی مصاحبه ای در مطبوعات عذرخواهی کرد که این حرکت نشان از احترام ایشان، تحت هر شرایطی به قوانین و مقررات می دهد و انتظار داریم سایر ملی پوشان نیز به این رویه روی آورند.

حسن زاده در ادامه افزود: در 30 موردی که به داوران اهانت شده بود و شرایط نامساعدی برای داوران در بازیهای لیگ وجود داشت، رسیدگی کامل انجام داده و خاطیان را طبق مقررات آئین نامه انضباطی جریمه و محروم کردیم اما مطالبی را مظفری زاده اعلام کرده که کمیته انضباطی هیچ حمایتی از داوران نمی کند را کاملا رد می کنم.

وی افزود: کمیته داوران، اعضای خود را در جریان فعالیتهای صورت گرفته از سوی کمیته انضباطی قرار دهد. ضمن اینکه از هفته 16 رقابتهای لیگ برتر نظارت بر کلیه رفتار هایی که از سوی بازیکنان و یا کادر فنی رخ می دهد، بیشتر خواهد بود.

رئیس کمیته انضباطی در پایان گفت: آئین نامه انضباطی در آستانه تغییر و در واقع به مرحله جمع بندی رسیده است. از کارشناسان حقوقی باشگاهها و افرادی که در رسانه ها فعالیت حقوقی دارند می خواهم اگر پیشنهادی دارند به این کمیته ارائه دهند تا در بحث ارتقا آئین نامه بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم.